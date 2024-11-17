Все шокированы. Россиянин Эпштейн озвучил Трампу предложение касательно Украины

Уроженец России Борис Эпштейн, являющийся одним из членов команды Дональда Трампа, предложил назначить его спецпосланником в вопросе урегулирования войны РФ против Украины и ее завершения.

Спецпосланником Трампа в отношении Украины может стать россиянин

Об этом узнали американские журналисты, пообщавшиеся с инсайдерами в окружении нового президента США.

Что важно понимать, ранее уроженец РФ Борис Эпштейн координировал юридическую защиту по уголовным делам Дональда Трампа.

Россиянин решился озвучить свое неожиданное предложение, когда лидер республиканцев летел в Вашингтон на свою первую личную встречу с президентом Джо Байденом после победы на выборах.

Советник Борис Эпштейн заявил, что хочет стать специальным посланником Трампа по российско-украинской войне.

Стоит отметить, что у Эпштейна, который родился в России и жил там в детстве, нет опыта во внешней политике. По словам последнего, у него есть родственники не только в стране-агрессорке РФ, но и в Украине.

Борис Эпштейн (Фото: открытые источники)

Как Трамп и его окружение отреагировали на это предложение

По словам журналистов, новый глава Белого действительно был заинтересован идеей своего советника — он пока не согласился с ней, но и не отбросил.

Нельзя также игнорировать тот факт, что Трамп уже наделил Эпштейна чрезвычайными полномочиями и продемонстрировал готовность прислушиваться к его советам больше, чем к советам других.

Даже самый богатый человек в мире Илон Маск, принимавший участие во многих встречах по переходному периоду за последнюю неделю, частно отметил, что удивлен тем, что Эпштейн получил такие широкие полномочия. Поделиться

Кроме того, сообщается, что все члены команды Трампа были шокированы предложением Эпштейна.