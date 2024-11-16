Много разочарований. Что известно о новом скандале в команде Трампа

Члены команды нового президента США начали активно спорить о прошлом ведущего Fox News и ветеране Пита Хегсета, которого Дональд Трамп выдвигает на пост главы Пентагона.
Главные тезисы
- Команда Трампа спорит по поводу кандидатуры Пита Хегсета на пост министра обороны.
- Адвокат Хегсета утверждает, что обвинения были тщательно расследованы и признаны не соответствующими действительности.
- Скандал с потенциальным главой Пентагона может стать серьезным ударом для репутации Трампа.
Что не так с Питом Хегсетом
Одна из главных причин дискуссий — обвинение в адрес Хегсета по поводу сексуального насилия над женщиной, которое якобы произошло еще 7 лет назад.
Как утверждает один из инсайдеров журналистов, команда Трампа узнала, что потенциальный глава Минобороны совершил нападение в гостинице в Монтерее после конференции Республиканской партии.
По словам женщины, жертвой насилия была ее подруга, позже подписавшая с Хегсетом соглашение о неразглашении.
Что важно понимать, полиция Монтерея уже официально подтвердила, что расследовала дело касательно Хегсета по обвинению в "вероятном сексуальном насилии" в 2017 году, и что инцидент не привел к уголовным обвинениям.
Окружение Дональда Трамп не было готово к такому развитию событий и боится, что этот скандал станет серьезным ударом для репутации американского лидера.
Как в США реагируют на этот скандал
По словам адвоката Хегсета, заявление о нападении было "полностью расследовано и признано не соответствующим действительности".
Журналисты также поинтересовались у юриста, заключал ли потенциальный глава Пентагона с женщиной соглашение о неразглашении. Адвокат на это ответил, что "никаких других скелетов не всплывет".
С отдельным заявлением по этому поводу также выступил директор по коммуникациям Трампа Стивен Чунг.
Последний официально подтвердил, что избранный президент поддерживает Хегсета.
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