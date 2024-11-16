Багато розчарувань. Що відомо про новий скандал у команді Трампа

Члени команди нового президента США почали активно сперечатися щодо минулого ведучого Fox News і ветерана Піта Гегсета, якого Дональд Трамп висуває на пост очільника Пентагону.

Що не так з Пітом Гегсетом

Одна з головних причин дискусій — звинувачення на адресу Гегсета щодо сексуального насильства над жінкою, яке нібито сталося ще 7 років тому.

Як стверджує один з інсайдерів журналістів, команда Трампа дізналася, що потенційний очільник Міноборони скоїв напад в готелі у Монтереї після конференції Республіканської партії.

За словами жінки, жертвою насилля була її подруга, яка пізніше підписала з Гегсетом угоду про нерозголошення.

Що важливо розуміти, поліція Монтерея уже офіційно підтвердила, що розслідувала справу щодо Гегсета за звинуваченням у "ймовірному сексуальному насильстві" у 2017 році, і що інцидент не призвів до кримінальних звинувачень.

Оточення Дональда Трамп не було готовим до такого розвитку подій і боїться, що цей скандал стане серйозним ударом для репутації американського лідера.

Навколо цього багато розчарувань. Він не був належним чином перевірений, — заявило одне з анонімних джерел. Поширити

Піт Гегсет (Фото: wikipedia.org)

Як у США реагують на цей скандал

За словами адвоката Гегсета, заяву про напад було "повністю розслідувано і визнано такою, що не відповідає дійсності".

Журналісти також поцікавилися у юриста, чи укладав потенційний глава Пентагона із жінкою угоду про нерозголошення. Адвокат на це відповів, що "жодних інших скелетів не спливе".

З окремою заявою з цього приводу також виступив директор із комунікацій Трампа Стівен Чунг.

Останній офіційно підтвердив, що обраний президент підтримує Гегсета.