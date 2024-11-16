Багато розчарувань. Що відомо про новий скандал у команді Трампа
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Багато розчарувань. Що відомо про новий скандал у команді Трампа

Трамп
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Джерело:  The Washington Post

Члени команди нового президента США почали активно сперечатися щодо минулого ведучого Fox News і ветерана Піта Гегсета, якого Дональд Трамп висуває на пост очільника Пентагону.

Головні тези:

  • Команда Трампа сперечається щодо кандидатури Піта Гегсета на пост міністра оборони.
  • Адвокат Гегсета стверджує, що звинувачення були ретельно розслідовані та визнані не відповідними дійсності.
  • Скандал з потенційний главою Пентагона може стати серйозним ударом для репутації Трампа.

Що не так з Пітом Гегсетом

Одна з головних причин дискусій — звинувачення на адресу Гегсета щодо сексуального насильства над жінкою, яке нібито сталося ще 7 років тому.

Як стверджує один з інсайдерів журналістів, команда Трампа дізналася, що потенційний очільник Міноборони скоїв напад в готелі у Монтереї після конференції Республіканської партії.

За словами жінки, жертвою насилля була її подруга, яка пізніше підписала з Гегсетом угоду про нерозголошення.

Що важливо розуміти, поліція Монтерея уже офіційно підтвердила, що розслідувала справу щодо Гегсета за звинуваченням у "ймовірному сексуальному насильстві" у 2017 році, і що інцидент не призвів до кримінальних звинувачень.

Оточення Дональда Трамп не було готовим до такого розвитку подій і боїться, що цей скандал стане серйозним ударом для репутації американського лідера.

Навколо цього багато розчарувань. Він не був належним чином перевірений, — заявило одне з анонімних джерел.

Піт Гегсет (Фото: wikipedia.org)

Як у США реагують на цей скандал

За словами адвоката Гегсета, заяву про напад було "повністю розслідувано і визнано такою, що не відповідає дійсності".

Журналісти також поцікавилися у юриста, чи укладав потенційний глава Пентагона із жінкою угоду про нерозголошення. Адвокат на це відповів, що "жодних інших скелетів не спливе".

З окремою заявою з цього приводу також виступив директор із комунікацій Трампа Стівен Чунг.

Останній офіційно підтвердив, що обраний президент підтримує Гегсета.

Президент Трамп висуває висококласних і надзвичайно кваліфікованих кандидатів для роботи у своїй адміністрації. Пан Гегсет рішуче відкинув усі звинувачення.... Ми з нетерпінням чекаємо на його затвердження на посаді міністра оборони США, — додав Чунг.

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