Багато розчарувань. Що відомо про новий скандал у команді Трампа

Члени команди нового президента США почали активно сперечатися щодо минулого ведучого Fox News і ветерана Піта Гегсета, якого Дональд Трамп висуває на пост очільника Пентагону.
Головні тези:
- Команда Трампа сперечається щодо кандидатури Піта Гегсета на пост міністра оборони.
- Адвокат Гегсета стверджує, що звинувачення були ретельно розслідовані та визнані не відповідними дійсності.
- Скандал з потенційний главою Пентагона може стати серйозним ударом для репутації Трампа.
Що не так з Пітом Гегсетом
Одна з головних причин дискусій — звинувачення на адресу Гегсета щодо сексуального насильства над жінкою, яке нібито сталося ще 7 років тому.
Як стверджує один з інсайдерів журналістів, команда Трампа дізналася, що потенційний очільник Міноборони скоїв напад в готелі у Монтереї після конференції Республіканської партії.
За словами жінки, жертвою насилля була її подруга, яка пізніше підписала з Гегсетом угоду про нерозголошення.
Що важливо розуміти, поліція Монтерея уже офіційно підтвердила, що розслідувала справу щодо Гегсета за звинуваченням у "ймовірному сексуальному насильстві" у 2017 році, і що інцидент не призвів до кримінальних звинувачень.
Оточення Дональда Трамп не було готовим до такого розвитку подій і боїться, що цей скандал стане серйозним ударом для репутації американського лідера.
Як у США реагують на цей скандал
За словами адвоката Гегсета, заяву про напад було "повністю розслідувано і визнано такою, що не відповідає дійсності".
Журналісти також поцікавилися у юриста, чи укладав потенційний глава Пентагона із жінкою угоду про нерозголошення. Адвокат на це відповів, що "жодних інших скелетів не спливе".
З окремою заявою з цього приводу також виступив директор із комунікацій Трампа Стівен Чунг.
Останній офіційно підтвердив, що обраний президент підтримує Гегсета.
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