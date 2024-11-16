Зеленський висунув умову для переговорів із РФ і звернувся до Трампа

За словами глави держави Володимира Зеленського, сильна Україна - головна умова для початку перемовин з країною-агресоркою РФ. Окрім того, Київ розраховує на підтримку нового президента США Дональда Трампа у разі перемовин.

Україна не буде вступати в переговори з Росією у слабкій позиції

Як наголосив президент, "сильна Україна" — це головна умова для старту перемовин. Що важливо розуміти, вона повинна такою бути не лише на фронті, а й в дипломатії.

Окрім того, наголошується, що підтримка цінностей та справедливості буде підтримкою України, і тут неможливий нейтралітет з боку посередника.

Що Україна буде не наодинці з РФ, за умов, що Україна буде сильною. Які можуть бути переговори просто з вбивцею? Якщо ми говоримо з Путіним, і ми в тих умовах, які ми зараз, не посилені, — це на вході програшний статус для України. Це не про справедливий мир. Безумовно, в слабкій ситуації нема що там робити на цих переговорах. Володимир Зеленський Президент України

За словами українського лідера, у вказаній ситуації вкрай важливою є позиція нового очільника Білого дому Дональда Трампа.

Трамп повинен бути на боці України

Насамперед йдеться про те, щоб США залишилася союзником України, а не перетворилися на нейтрального посередника.

Не можна абстрактно говорити: я посередник, тому я не можу обирати ту чи іншу сторону. Так не може бути в порушеннях міжнародного права. Америка має зберегти позицію підтримки України в тому, що Росія агресор. Цей статус повинен залишитись. Тоді ми маємо теж думати, — звернувся Зеленський до Трампа. Поширити

Як зазначив глава держави, це один із пунктів на вході, який дуже важливий на будь-якому майданчику перемовин.