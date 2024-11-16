Зеленський висунув умову для переговорів із РФ і звернувся до Трампа

За словами глави держави Володимира Зеленського, сильна Україна - головна умова для початку перемовин з країною-агресоркою РФ. Окрім того, Київ розраховує на підтримку нового президента США Дональда Трампа у разі перемовин.
Головні тези:
- Підтримка цінностей та справедливості є ключем для старту переговорів.
- Трамп повинен бути союзником України, а не просто посередником.
- Елементи Плану перемоги України мають бути включені в стратегію переговорів.
Україна не буде вступати в переговори з Росією у слабкій позиції
Як наголосив президент, "сильна Україна" — це головна умова для старту перемовин. Що важливо розуміти, вона повинна такою бути не лише на фронті, а й в дипломатії.
Окрім того, наголошується, що підтримка цінностей та справедливості буде підтримкою України, і тут неможливий нейтралітет з боку посередника.
За словами українського лідера, у вказаній ситуації вкрай важливою є позиція нового очільника Білого дому Дональда Трампа.
Трамп повинен бути на боці України
Насамперед йдеться про те, щоб США залишилася союзником України, а не перетворилися на нейтрального посередника.
Як зазначив глава держави, це один із пунктів на вході, який дуже важливий на будь-якому майданчику перемовин.
Окрім того, вказано, що ще повинні бути застосовані елементи Плану перемоги України.
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