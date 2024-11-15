Справедливий мир. Зеленський сподівається на швидкі рішення команди Трампа

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що з майбутнім президентом США Дональдом Трампом склалася конструктивна взаємодія — в української сторони була можливість аргументовано викласти свою позицію щодо бачення миру.
Головні тези:
- Зеленський сподівається на швидкі рішення команди Трампа стосовно завершення війни в Україні.
- Викладена позиція президента України передбачає діалог та співпрацю зі світовими лідерами для досягнення справедливого миру.
- Трамп обіцяє активно працювати над припиненням війни Росії проти України, висловлюючи співчуття з приводу втрат людей.
- Для України важливе швидке завершення війни, але точної дати наразі не визначено.
- Взаємодія між Зеленським і Трампом свідчить про спільні зусилля у вирішенні конфлікту та забезпеченні миру в регіоні.
Зеленський сподівається на швидкі рішення команди Трампа щодо закінчення війни
Базис, на якому ми стоїмо, він (Трамп) почув. Проти нашої позиції я нічого не чув, — наголосив Зеленський.
На уточнювальне запитання, чи ставив Трамп перед Україною вимогу щодо участі в переговорах із Росією, Зеленський відповів:
Водночас за словами глави держави, за адміністрації Трампа "війна завершиться швидше".
Трамп планує якнайшвидше закінчити війну Росії проти України
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на припиненні війни Росії проти України.
Про це Трамп сказав на заході у Флориді.
Ми дуже наполегливо працюватимемо з Росією та Україною. Це (війна — ред.) має припинитися. Росія і Україна повинні зупинитися, — сказав він, говорячи про загибель людей під час війни.
Висловивши співчуття з приводу втрат серед військових та мирного населення, Трамп наголосив на важливості мирних рішень.
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