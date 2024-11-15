Справедливий мир. Зеленський сподівається на швидкі рішення команди Трампа

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що з майбутнім президентом США Дональдом Трампом склалася конструктивна взаємодія — в української сторони була можливість аргументовано викласти свою позицію щодо бачення миру.

Зеленський сподівається на швидкі рішення команди Трампа щодо закінчення війни

Базис, на якому ми стоїмо, він (Трамп) почув. Проти нашої позиції я нічого не чув, — наголосив Зеленський.

На уточнювальне запитання, чи ставив Трамп перед Україною вимогу щодо участі в переговорах із Росією, Зеленський відповів:

Ми — незалежна країна. І ми під час цієї війни — і наш народ, і я особисто в перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами — довели, що з нами риторика “Сідай і слухай” не працює. Поширити

Водночас за словами глави держави, за адміністрації Трампа "війна завершиться швидше".

Для нас дуже важливий справедливий мир, щоби не було відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку вам нав'язали. Війна закінчиться, але точної дати немає. Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це також дуже важливо. Володимир Зеленський Президент України

Трамп планує якнайшвидше закінчити війну Росії проти України

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на припиненні війни Росії проти України.

Про це Трамп сказав на заході у Флориді.

Ми дуже наполегливо працюватимемо з Росією та Україною. Це (війна — ред.) має припинитися. Росія і Україна повинні зупинитися, — сказав він, говорячи про загибель людей під час війни.

Висловивши співчуття з приводу втрат серед військових та мирного населення, Трамп наголосив на важливості мирних рішень.