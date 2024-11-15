Справедливый мир. Зеленский надеется на скорые решения команды Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что с будущим президентом США Дональдом Трампом сложилось конструктивное взаимодействие — у украинской стороны была возможность аргументированно изложить свою позицию по видению мира.
Главные тезисы
- Украинский президент Зеленский надеется на скорое завершение войны в регионе с помощью команды Трампа.
- Зеленский подчеркивает важность мирных решений и сотрудничества с мировыми лидерами для достижения справедливого мира.
- Трамп обещает активно работать над прекращением конфликта и выразил соболезнования по поводу потерь населения.
- Взаимодействие между Зеленским и Трампом свидетельствует о совместных усилиях по разрешению конфликта.
- Украина и США продолжат диалог и работу над мирными решениями для быстрого завершения войны в регионе.
Зеленский надеется на скорые решения команды Трампа по окончании войны
Базис, на котором мы стоим, он (Трамп) услышал. Против нашей позиции я ничего не слышал, — подчеркнул Зеленский.
На уточняющий вопрос, ставил ли Трамп перед Украиной требование по участию в переговорах с Россией, Зеленский ответил:
В то же время, по словам главы государства, при администрации Трампа "война завершится быстрее".
Трамп планирует как можно быстрее закончить войну России против Украины
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация сосредоточится на прекращении войны России против Украины.
Об этом Трамп сказал на мероприятии во Флориде.
Мы будем настойчиво работать с Россией и Украиной. Это (война — ред.) должно прекратиться.
Выразив соболезнования по поводу потерь среди военных и мирного населения, Трамп отметил важность мирных решений.
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