Справедливый мир. Зеленский надеется на скорые решения команды Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что с будущим президентом США Дональдом Трампом сложилось конструктивное взаимодействие — у украинской стороны была возможность аргументированно изложить свою позицию по видению мира.

Зеленский надеется на скорые решения команды Трампа по окончании войны

Базис, на котором мы стоим, он (Трамп) услышал. Против нашей позиции я ничего не слышал, — подчеркнул Зеленский.

На уточняющий вопрос, ставил ли Трамп перед Украиной требование по участию в переговорах с Россией, Зеленский ответил:

Мы независимая страна. И мы во время этой войны — и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами — доказали, что с нами риторика Садись и слушай не работает. Поделиться

В то же время, по словам главы государства, при администрации Трампа "война завершится быстрее".

Для нас очень важен справедливый мир, чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших из-за несправедливости, которую вам навязали. Война окончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это тоже очень важно. Владимир Зеленский Президент Украины

Трамп планирует как можно быстрее закончить войну России против Украины

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация сосредоточится на прекращении войны России против Украины.

Об этом Трамп сказал на мероприятии во Флориде.

Мы будем настойчиво работать с Россией и Украиной. Это (война — ред.) должно прекратиться.

Выразив соболезнования по поводу потерь среди военных и мирного населения, Трамп отметил важность мирных решений.