Зеленский выдвинул условие для переговоров с РФ и обратился к Трампу

По словам главы государства Владимира Зеленского, сильная Украина – главное условие для начала переговоров со страной-агрессорой РФ. Кроме того, Киев рассчитывает на поддержку нового президента США Дональда Трампа в случае переговоров.

Украина не будет вступать в переговоры с Россией в слабой позиции

Как подчеркнул президент, "сильная Украина" — это главное условие для старта переговоров.

Что важно понимать, оно должно быть таким не только на фронте, но и в дипломатии.

Кроме того, указано, что поддержка ценностей и справедливости будет поддержкой Украины, и здесь невозможен нейтралитет со стороны посредника.

Что Украина будет не наедине с РФ, при условии, что Украина будет сильной. Какие могут быть переговоры с убийцей? Если мы говорим с Путиным, и мы в тех условиях, которые мы сейчас, не усилены, это на входе проигрышный статус для Украины. Это не о справедливом мире. Безусловно, в слабой ситуации нечего там делать на этих переговорах. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам украинского лидера, в указанной ситуации крайне важна позиция нового главы Белого дома Дональда Трампа.

Трамп должен быть на стороне Украины

В первую очередь, речь идет о том, чтобы США осталась союзником Украины, а не превратились в нейтрального посредника.

Нельзя отвлеченно говорить: я посредник, поэтому я не могу выбирать ту или иную сторону. Так быть не может на фоне нарушений международного права. Америка должна сохранить позицию поддержки Украины в том, что Россия — агрессор. Этот статус должен остаться. Тогда мы тоже должны думать, — обратился Зеленский к Трампу. Поделиться

Как отметил глава государства, это один из пунктов на входе, который очень важен на любой площадке переговоров.