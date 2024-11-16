Зеленский выдвинул условие для переговоров с РФ и обратился к Трампу

По словам главы государства Владимира Зеленского, сильная Украина – главное условие для начала переговоров со страной-агрессорой РФ. Кроме того, Киев рассчитывает на поддержку нового президента США Дональда Трампа в случае переговоров.
Главные тезисы
- Поддержка ценностей и справедливости – ключ для старта переговоров.
- Трамп должен быть союзником Украины, а не просто посредником.
- Элементы Плана победы Украины должны быть включены в стратегию переговоров.
Украина не будет вступать в переговоры с Россией в слабой позиции
Как подчеркнул президент, "сильная Украина" — это главное условие для старта переговоров.
Что важно понимать, оно должно быть таким не только на фронте, но и в дипломатии.
Кроме того, указано, что поддержка ценностей и справедливости будет поддержкой Украины, и здесь невозможен нейтралитет со стороны посредника.
По словам украинского лидера, в указанной ситуации крайне важна позиция нового главы Белого дома Дональда Трампа.
Трамп должен быть на стороне Украины
В первую очередь, речь идет о том, чтобы США осталась союзником Украины, а не превратились в нейтрального посредника.
Как отметил глава государства, это один из пунктов на входе, который очень важен на любой площадке переговоров.
Кроме того, указано, что еще должны быть применены элементы Плана победы Украины.
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