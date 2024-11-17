Это унижение. Команда Трампа может готовить трибунал

Согласно данным СМИ, члены команды Дональда Трампа начали составлять список высокопоставленных нынешних и бывших американских офицеров, принимавших непосредственное участие в выводе войск из Афганистана.

Что задумал Трамп и его команда

В настоящее время окружение нового президента США активно обсуждает сценарий создания комиссии по расследованию вывода войск из Афганистана в 2021 году.

Что важно понимать, прежде всего, речь идет о сборе данных относительно того, кто непосредственно участвовал в принятии решений по выводу войск, как это было осуществлено, и могут ли военные лидеры быть привлечены к ответственности.

Команда Трампа считает вывод американских войск из Афганистана государственной изменой.

Они относятся к этому очень серьезно, — заявил один из инсайдеров издания. Поделиться

Это будет обзор того, как США впервые вступили в войну в Афганистане и как вышли из нее.

Как ситуацию комментирует непосредственно Дональд Трамп

Что важно понимать, новый глава Белого дома раньше много раз публично критиковал выход из Афганистана.

По его убеждению, это было "унижение" и "самый позорный день в истории нашей страны".

Еще 5 лет назад лидер республиканцев впервые достиг соглашения с талибами о выводе всех американских войск из Афганистана, примерно 13 000 военнослужащих, и освобождения 5 000 талибов из тюрем.

Команда действующего президента Джо Байдена завершила вывод войск, однако сильно переоценила способность афганских правительственных сил самостоятельно бороться с талибами.

Потенциальный новый глава Пентагона Пит Хегсет также осудил вывод войск.

По словам последнего, США проиграли войну и потратили миллиарды долларов.