Байден дозволив Україні бити по Росії ракетами ATACMS
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Байден дозволив Україні бити по Росії ракетами ATACMS

Байден
Джерело:  The New York Times

Видання The New York Times повідомляє, що американський лідер Джо Байден вперше дозволив Силам оборони України використати далекобійні ракети ATACMS для ударів вглиб Росії.

Головні тези:

  • Використання цієї зброї відкриває для України дуже багато можливостей.
  • Українці можуть використати ракети для нанесення ударів по стратегічних об'єктах ворога.
  • Деякі американські політики досі бояться реакції Путіна на крок Байдена.

Байден ухвалив довгоочікуване рішення щодо України

Згідно з даними інсайдерів, зброя, цілком можливо, буде спочатку використана проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил у Курській області РФ.

Що важливо розуміти, це рішення президента США стало відповіддю на несподіване рішення Росії залучити до бойових дій війська КНДР.

За словами анонімних джерел, цілком ймовірно, що це не змінить хід війни, однак Білий дім насамперед хоче дати зрозуміти Північній Кореї, що її солдати будуть масово гинути на фронті.

За словами американських посадовців, хоча українці, швидше за все, спочатку застосують ракети проти російських і північнокорейських військ у Курській області, Байден може дозволити їм використовувати цю зброю в інших місцях на території РФ.

У США досі бояться реакції Путіна

На переконання деяких американських посадовців, використання Україною далекобійних ракет по території РФ може підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до ескалації.

Вони навіть припускають, що він може вдатися до силових дій у відповідь проти Сполучених Штатів та їхніх партнерів по коаліції.

На думку інших політиків, це було важливе рішення, а Путін не наважиться вступати у війну проти Штатів.

Українці могли б використовувати ракети ATACMS для нанесення ударів по скупченнях російських і північнокорейських військ, ключових одиницях військової техніки, логістичних вузлах, складах боєприпасів і лініях постачання в глибині території Росії. Це могло б допомогти українцям послабити ефективність російсько-північнокорейського наступу.

За словами інсайдерів, врешті-решт Байден дійшов висновку, що потенційні вигоди — те, що Україна зможе досягти певних важливих цілей, яких вона не змогла б досягти в іншому випадку.

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