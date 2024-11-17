Байден разрешил Украине бить по России ракетами ATACMS

Издание The New York Times сообщает, что американский лидер Джо Байден впервые разрешил Силам обороны Украины использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов в глубь России.

Байден принял долгожданное решение по Украине

Согласно данным инсайдеров, оружие вполне возможно будет первоначально использовано против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в Курской области РФ.

Что важно понимать, это решение президента США является ответом на неожиданное решение России привлечь к боевым действиям войска КНДР.

По словам анонимных источников, по всей вероятности, это не изменит ход войны, однако Белый дом прежде всего хочет дать понять Северной Корее, что ее солдаты будут массово погибать на фронте.

По словам американских чиновников, хотя украинцы, скорее всего, сначала применят ракеты против российских и северокорейских войск в Курской области, Байден может разрешить им использовать это оружие в других местах на территории РФ. Поделиться

В США до сих пор боятся реакции Путина

По мнению некоторых американских чиновников, использование Украиной дальнобойных ракет по территории РФ может подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к эскалации.

Они даже предполагают, что он может прибегнуть к ответным силовым действиям против Соединенных Штатов и их партнеров по коалиции.

По мнению других политиков, это было важное решение, а Путин не отважится вступать в войну против Штатов.

Украинцы могли бы использовать ракеты ATACMS для нанесения ударов по скоплениям российских и северокорейских войск, ключевым единицам военной техники, логистическим узлам, складам боеприпасов и линиям снабжения в глубине территории России. Это могло бы помочь украинцам ослабить эффективность российско-северокорейского наступления. Поделиться

По словам инсайдеров, в конце концов, Байден пришел к выводу, что потенциальные выгоды — то, что Украина сможет достичь определенных важных целей, которых она не смогла бы добиться в противном случае.