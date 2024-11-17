Сколько солдат КНДР может перебросить в Украину — новые данные

Согласно данным британских журналистов, Северная Корея может отправить в общей сложности до 100 тысяч своих военных для поддержки войны России против Украины.

КНДР может отправить РФ гораздо больше солдат

По словам анонимных источников, режим Ким Чен Ына может развернуть до 100 тысяч военнослужащих для поддержки РФ.

По всей вероятности, это произойдет, если альянс между КНДР и Россией будет крепнуть.

Инсайдеры журналистов обращают внимание на то, что такой шаг не является неизбежным.

Кроме того, указано, что военная поддержка такого масштаба, если она состоится, будет предоставляться группами с ротацией войск во времени, а не в рамках одного развертывания.

Проблема углубления сотрудничества между Москвой и Пхеньяном будет подробно обсуждаться несколькими союзниками на саммите G-20 в Бразилии на этой неделе, в частности, во время встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца с главой Китая Си Цзиньпином.

Анонимные источники утверждают, что немецкий лидер планирует усиливать давление на китайского руководителя, чтобы тот попытался остановить Путина.

Зачем России солдаты КНДР

Как удалось узнать журналистам, 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск планирует начать масштабное контрнаступление в Курской области.

На сегодняшний день армия РФ активно атакует украинские позиции на Курщине ракетными ударами и артиллерийским огнем. Несмотря на это, масштабное наступление окупантов до сих пор не началось.

Украинские официальные лица рассказали, что ожидают такой атаки с участием северокорейских войск в ближайшие дни.

Кроме того, сообщается, что солдаты КНДР тренируются вместе с российскими войсками в крайней западной части Курской области.