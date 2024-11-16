КНДР начала поставлять России артсистемы Koksan

Российская Федерация начала усиливать свою артиллерию. Сейчас оккупанты железной дорогой перевозят из КНДР САУ Koksan.
Главные тезисы
- Поставки артсистем Koksan из КНДР в Россию вызывают обеспокоенность в международном сообществе и усиливают напряженность в регионе.
- Артиллерийская система Koksan имеет дальность стрельбы до 60 км, что делает её значительно мощнее российской артиллерии.
- Российская Федерация уже начала осваивать артсистемы Koksan на базе ВАКУ в Саратове, что может повлиять на их активное использование в будущем.
- САУ Koksan имеет высокую скорострельность и калибр 170 мм.
КНДР поставляет России артсистемы Koksan
В соцсетях появилось фото перевозки железнодорожным транспортом как минимум одной самоходной артустановки типа M-1989 Koksan производства КНДР, наиболее вероятно, уже проходящей на территории России.
Однако в середине октября российские военные заявляли, что начали осваивать северокорейские САУ неназванного типа на базе Высшего артиллерийского командного училища (ВАКУ) в Саратове.
То есть с определенной вероятностью военные РФ к этому времени уже могли пройти этап "первичного знакомства" с артиллерией своих "коллег" в КНДР, и потому могут быть достаточно близки к готовности применять такое вооружение на практике.
Характеристики САУ Koksan
САУ Koksan имеет следующие характеристики:
дальность стрельбы до 40 км при использовании стандартного снаряда, до 60 км — при использовании активно-реактивного снаряда,
темп стрельбы — 2 выстрела на 5 минут,
калибр 170 мм (нестандартный для армии РФ).
Такая дальность существенно превышает возможности всей русской ствольной артиллерии, сравниться с которой может разве что советская корпусная 203-мм пушка 2С7 "Пион" с активно-реактивными снарядами.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-