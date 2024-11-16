КНДР начала поставлять России артсистемы Koksan

Российская Федерация начала усиливать свою артиллерию. Сейчас оккупанты железной дорогой перевозят из КНДР САУ Koksan.

КНДР поставляет России артсистемы Koksan

В соцсетях появилось фото перевозки железнодорожным транспортом как минимум одной самоходной артустановки типа M-1989 Koksan производства КНДР, наиболее вероятно, уже проходящей на территории России.

Один только снимок не позволяет в настоящее время судить о масштабе возможной передачи таких САУ для российских войск. Хотя бы ориентировочное количество имеющихся у северокорейского режима M-1989 Koksan не известно. Поделиться

Артсистема Koksan

Однако в середине октября российские военные заявляли, что начали осваивать северокорейские САУ неназванного типа на базе Высшего артиллерийского командного училища (ВАКУ) в Саратове.

То есть с определенной вероятностью военные РФ к этому времени уже могли пройти этап "первичного знакомства" с артиллерией своих "коллег" в КНДР, и потому могут быть достаточно близки к готовности применять такое вооружение на практике.

Характеристики САУ Koksan

САУ Koksan имеет следующие характеристики:

дальность стрельбы до 40 км при использовании стандартного снаряда, до 60 км — при использовании активно-реактивного снаряда,

темп стрельбы — 2 выстрела на 5 минут,

калибр 170 мм (нестандартный для армии РФ).

Такая дальность существенно превышает возможности всей русской ствольной артиллерии, сравниться с которой может разве что советская корпусная 203-мм пушка 2С7 "Пион" с активно-реактивными снарядами.