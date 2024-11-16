КНДР начала поставлять России артсистемы Koksan
Категория
Мир
Дата публикации

КНДР начала поставлять России артсистемы Koksan

САУ Коксан
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Источник:  Defense Express

Российская Федерация начала усиливать свою артиллерию. Сейчас оккупанты железной дорогой перевозят из КНДР САУ Koksan.

Главные тезисы

  • Поставки артсистем Koksan из КНДР в Россию вызывают обеспокоенность в международном сообществе и усиливают напряженность в регионе.
  • Артиллерийская система Koksan имеет дальность стрельбы до 60 км, что делает её значительно мощнее российской артиллерии.
  • Российская Федерация уже начала осваивать артсистемы Koksan на базе ВАКУ в Саратове, что может повлиять на их активное использование в будущем.
  • САУ Koksan имеет высокую скорострельность и калибр 170 мм.

КНДР поставляет России артсистемы Koksan

В соцсетях появилось фото перевозки железнодорожным транспортом как минимум одной самоходной артустановки типа M-1989 Koksan производства КНДР, наиболее вероятно, уже проходящей на территории России.

Один только снимок не позволяет в настоящее время судить о масштабе возможной передачи таких САУ для российских войск. Хотя бы ориентировочное количество имеющихся у северокорейского режима M-1989 Koksan не известно.

Артсистема Koksan

Однако в середине октября российские военные заявляли, что начали осваивать северокорейские САУ неназванного типа на базе Высшего артиллерийского командного училища (ВАКУ) в Саратове.

То есть с определенной вероятностью военные РФ к этому времени уже могли пройти этап "первичного знакомства" с артиллерией своих "коллег" в КНДР, и потому могут быть достаточно близки к готовности применять такое вооружение на практике.

Характеристики САУ Koksan

САУ Koksan имеет следующие характеристики:

  • дальность стрельбы до 40 км при использовании стандартного снаряда, до 60 км — при использовании активно-реактивного снаряда,

  • темп стрельбы — 2 выстрела на 5 минут,

  • калибр 170 мм (нестандартный для армии РФ).

Такая дальность существенно превышает возможности всей русской ствольной артиллерии, сравниться с которой может разве что советская корпусная 203-мм пушка 2С7 "Пион" с активно-реактивными снарядами.

M1989 Koksan — условное название северокорейской 40-тонной самоходной артсистемы, впервые замеченной на параде в городе Коксан в 1989 году. Она является развитием установки М1978, разработанной еще в 1970-х годах.

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