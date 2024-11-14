КНДР почала постачати Росії артсистеми Koksan

Російська Федерація почала підсилювати свою артилерію. Наразі окупанти залізницею перевозять із КНДР САУ Koksan.
Головні тези:
- КНДР постачає Росії артилерійські системи Koksan, які можуть бути застосовані у військових цілях.
- Російська Федерація посилює свою артилерію шляхом отримання від КНДР таких артилерійських систем.
- Артилерійська система Koksan має дальність стрільби до 60 км.
- Інформація про передачу артсистем Koksan в Росію викликає обурення в міжнародній спільноті та підвищує напругу у регіоні.
КНДР постачає Росії артсистеми Koksan
У соцмережах з’явилось фото перевезення залізничним транспортом як мінімум однієї самохідної артустановки типу M-1989 Koksan виробництва КНДР, котре, найбільш ймовірно, вже відбувається на території Росії.
Однак в середині жовтня російські військові заявляли, що почали освоювати північнокорейські САУ неназваного типу на базі Вищого артилерійського командного училища (ВАКУ) в Саратові.
Тобто з певною ймовірністю військові РФ на цей час уже могли пройти етап "первинного знайомства" з артилерією своїх "колег" в КНДР, і тому можуть бути доволі близькі до готовності застосовувати таке озброєння на практиці.
Характеристики САУ Koksan
САУ Koksan має такі характеристики:
дальність стрільби до 40 км за умови використання стандартного снаряда, до 60 км — за умови використання активно-реактивного снаряда,
темп стрільби — 2 постріли на 5 хвилин,
калібр 170 мм (нестандартний як для армії РФ).
Така дальність істотно перевищує можливості усієї російської ствольної артилерії, зрівнятись з якою може хіба що радянська корпусна 203-мм гармата 2С7 “Пион” з активно-реактивними снарядами.
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