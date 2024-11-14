КНДР почала постачати Росії артсистеми Koksan
Категорія
Світ
Дата публікації

КНДР почала постачати Росії артсистеми Koksan

Коксан
Джерело:  Defense Express

Російська Федерація почала підсилювати свою артилерію. Наразі окупанти залізницею перевозять із КНДР САУ Koksan.

Головні тези:

  • КНДР постачає Росії артилерійські системи Koksan, які можуть бути застосовані у військових цілях.
  • Російська Федерація посилює свою артилерію шляхом отримання від КНДР таких артилерійських систем.
  • Артилерійська система Koksan має дальність стрільби до 60 км.
  • Інформація про передачу артсистем Koksan в Росію викликає обурення в міжнародній спільноті та підвищує напругу у регіоні.

КНДР постачає Росії артсистеми Koksan

У соцмережах з’явилось фото перевезення залізничним транспортом як мінімум однієї самохідної артустановки типу M-1989 Koksan виробництва КНДР, котре, найбільш ймовірно, вже відбувається на території Росії.

Один лише знімок не дозволяє на цей час судити про масштаб можливої передачі таких САУ для російських військ. Хоча б орієнтовна кількість наявних у північнокорейського режиму M-1989 Koksan не є відомою.

Артсистема Koksan

Однак в середині жовтня російські військові заявляли, що почали освоювати північнокорейські САУ неназваного типу на базі Вищого артилерійського командного училища (ВАКУ) в Саратові.

Тобто з певною ймовірністю військові РФ на цей час уже могли пройти етап "первинного знайомства" з артилерією своїх "колег" в КНДР, і тому можуть бути доволі близькі до готовності застосовувати таке озброєння на практиці.

Характеристики САУ Koksan

САУ Koksan має такі характеристики:

  • дальність стрільби до 40 км за умови використання стандартного снаряда, до 60 км — за умови використання активно-реактивного снаряда,

  • темп стрільби — 2 постріли на 5 хвилин,

  • калібр 170 мм (нестандартний як для армії РФ).

Така дальність істотно перевищує можливості усієї російської ствольної артилерії, зрівнятись з якою може хіба що радянська корпусна 203-мм гармата 2С7 “Пион” з активно-реактивними снарядами.

M1989 Koksan — умовна назва північнокорейської 40-тонної самохідної артсистеми, що була вперше помічена на параді в місті Коксан у 1989 році. Вона є розвитком установки М1978, що була розроблена ще у 1970-х роках.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Що буде з військами КНДР в Україні — прогноз розвідки Британії
Міноборони Британії
солдати КНДР
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР перехопило радіоефір солдатів КНДР під час боїв на Курщині — відео
ГУР
ГУР перехопило радіоефір солдатів КНДР під час боїв на Курщині — відео
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
КНДР ратифікувала угоду про взаємну оборону з Росією — що вона включає
КНДР ратифікувала угоду про взаємну оборону з Росією — що вона включає

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?