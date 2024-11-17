Россия получила от КНДР оружие большой дальности
Категория
Мир
Дата публикации

Россия получила от КНДР оружие большой дальности

Россия получила от КНДР оружие большой дальности
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Источник:  Financial Times

РФ получила от Северной Кореи значительное количество ракетных и артиллерийских систем большой дальности, уже используемых в Курской области. К тому же в боях против Украины участвуют северокорейские военные.

Главные тезисы

  • Россия получила от КНДР значительное количество ракетных и артиллерийских систем большой дальности, используемых уже на Курской области.
  • Новые модернизированные системы могут поражать цели на расстоянии более 60 км и использовать высокоточные боеприпасы.
  • Сотрудничество между Россией и Северной Кореей в области обороны может иметь серьезные последствия для региональной безопасности.
  • Российские войска уже начали осваивать переданные от КНДР артиллерийские системы, что говорит о возможном усилении их использования.
  • Эксперты предупреждают, что участие Северной Кореи в военных действиях может быть не только снабжением оружием, но и непосредственным участием в конфликте.

Какое оружие получила Россия от КНДР

По данным украинской разведки, в течение последних недель КНДР передала:

  • 50 самоходных гаубиц М1989 "Коксан" калибра 170 мм.

  • 20 модернизированных реактивных систем залпового огня (РСЗО) калибра 240 мм, которые могут использовать как обычные, так и управляемые ракеты.

Эти системы способны поражать цели на расстоянии более 60 км. Модернизированные РСЗО созданы на базе советского БМ-27 "Ураган".

Как заявил высокопоставленный украинский чиновник, Северная Корея стремится опробовать свое оружие в реальных боевых условиях.

Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, считает, что Северная Корея усиливает свое участие в войне. Она не только снабжает России оружием, но и может стать прямой стороной в войне.

Это сотрудничество, по его словам, направлено на поддержку российских войск, продолжающих боевые действия в регионе.

КНДР поставляет России артсистемы Koksan

В соцсетях появилось фото перевозки железнодорожным транспортом как минимум одной самоходной артустановки типа M-1989 Koksan производства КНДР, наиболее вероятно, уже проходящей на территории России.

Один только снимок не позволяет в настоящее время судить о масштабе возможной передачи таких САУ для российских войск. Хотя бы ориентировочное количество имеющихся у северокорейского режима M-1989 Koksan не известно.

Артсистема Koksan

Однако в середине октября российские военные заявляли, что начали осваивать северокорейские САУ неназванного типа на базе Высшего артиллерийского командного училища (ВАКУ) в Саратове.

То есть с определенной вероятностью военные РФ к этому времени уже могли пройти этап "первичного знакомства" с артиллерией своих "коллег" в КНДР, и потому могут быть достаточно близки к готовности применять такое вооружение на практике.

M1989 Koksan — условное название северокорейской 40-тонной самоходной артсистемы, впервые замеченной на параде в городе Коксан в 1989 году. Она является развитием установки М1978, разработанной еще в 1970-х годах.

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