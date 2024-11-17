Росія отримала від КНДР зброю великої дальності

РФ отримала від Північної Кореї значну кількість ракетних і артилерійських систем великої дальності, які вже використовуються в Курській області. До того ж у боях проти України беруть участь північнокорейські військові.

Яку зброю отримала Росія від КНДР

За даними української розвідки, протягом останніх тижнів КНДР передала:

50 самохідних гаубиць М1989 "Коксан" калібру 170 мм.

20 модернізованих реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) калібру 240 мм, які можуть використовувати як звичайні, так і керовані ракети.

Ці системи здатні вражати цілі на відстані понад 60 км. Модернізовані РСЗВ створені на базі радянського БМ-27 "Ураган". У Пхеньяні заявляли, що їхня зброя оснащена високоточними боєприпасами.

Як заявив високопоставлений український чиновник, Північна Корея прагне випробувати свою зброю в реальних бойових умовах.

Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир, вважає, що Північна Корея посилює свою участь у війні. Вона не лише постачає Росії зброю, а й може стати прямою стороною у війні.

Це співробітництво, за його словами, спрямоване на підтримку російських військ, які продовжують бойові дії в регіоні.

КНДР постачає Росії артсистеми Koksan

У соцмережах з’явилось фото перевезення залізничним транспортом як мінімум однієї самохідної артустановки типу M-1989 Koksan виробництва КНДР, котре, найбільш ймовірно, вже відбувається на території Росії.

Один лише знімок не дозволяє на цей час судити про масштаб можливої передачі таких САУ для російських військ. Хоча б орієнтовна кількість наявних у північнокорейського режиму M-1989 Koksan не є відомою. Поширити

Артсистема Koksan

Однак в середині жовтня російські військові заявляли, що почали освоювати північнокорейські САУ неназваного типу на базі Вищого артилерійського командного училища (ВАКУ) в Саратові.

Тобто з певною ймовірністю військові РФ на цей час уже могли пройти етап "первинного знайомства" з артилерією своїх "колег" в КНДР, і тому можуть бути доволі близькі до готовності застосовувати таке озброєння на практиці.