Росія отримала від КНДР зброю великої дальності

РФ отримала від Північної Кореї значну кількість ракетних і артилерійських систем великої дальності, які вже використовуються в Курській області. До того ж у боях проти України беруть участь північнокорейські військові.
Головні тези:
- Росія отримала від КНДР значну кількість ракетних і артилерійських систем великої дальності.
- Модернізовані системи здатні вражати цілі на відстані понад 60 км та використовувати високоточні боєприпаси.
- Співробітництво між Північною Кореєю та Росією може мати серйозні наслідки для регіональної безпеки.
- Російські війська вже почали освоювати передані від КНДР артилерійські системи.
- М1989 Koksan - умовна назва північнокорейської самохідної артсистеми, що може бути використана в бойових умовах.
Яку зброю отримала Росія від КНДР
За даними української розвідки, протягом останніх тижнів КНДР передала:
50 самохідних гаубиць М1989 "Коксан" калібру 170 мм.
20 модернізованих реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) калібру 240 мм, які можуть використовувати як звичайні, так і керовані ракети.
Ці системи здатні вражати цілі на відстані понад 60 км. Модернізовані РСЗВ створені на базі радянського БМ-27 "Ураган". У Пхеньяні заявляли, що їхня зброя оснащена високоточними боєприпасами.
Як заявив високопоставлений український чиновник, Північна Корея прагне випробувати свою зброю в реальних бойових умовах.
Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир, вважає, що Північна Корея посилює свою участь у війні. Вона не лише постачає Росії зброю, а й може стати прямою стороною у війні.
Це співробітництво, за його словами, спрямоване на підтримку російських військ, які продовжують бойові дії в регіоні.
КНДР постачає Росії артсистеми Koksan
У соцмережах з’явилось фото перевезення залізничним транспортом як мінімум однієї самохідної артустановки типу M-1989 Koksan виробництва КНДР, котре, найбільш ймовірно, вже відбувається на території Росії.
Однак в середині жовтня російські військові заявляли, що почали освоювати північнокорейські САУ неназваного типу на базі Вищого артилерійського командного училища (ВАКУ) в Саратові.
Тобто з певною ймовірністю військові РФ на цей час уже могли пройти етап "первинного знайомства" з артилерією своїх "колег" в КНДР, і тому можуть бути доволі близькі до готовності застосовувати таке озброєння на практиці.
M1989 Koksan — умовна назва північнокорейської 40-тонної самохідної артсистеми, що була вперше помічена на параді в місті Коксан у 1989 році. Вона є розвитком установки М1978, що була розроблена ще у 1970-х роках.
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