Китай активно блокирует счета компаний РФ — что происходит
Категория
Мир
Дата публикации

Китай активно блокирует счета компаний РФ — что происходит

Китай
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Источник:  online.ua

Крупнейшие банки Китая начали блокировать счета российских компаний. В первую очередь это происходит потому, что их юридические адреса совпадают с адресами находящихся под санкциями организаций.

Главные тезисы

  • Санкции приобретают массовый характер, в частности, под ограничения попадают счета с адресами в Турции и Гонконге.
  • Блокировка счетов также касается компаний с адресами в России, что провоцирует ухудшение отношений между РФ и Китаем.
  • Решения китайских банков являются следствием давления США и других союзников Украины.

Отношения между РФ и Китаем продолжают портиться

Согласно данным российских оппозиционных журналистов, указанные ограничения в последнее время начали приобретать массовый характер.

В первую очередь речь идет о решениях крупных китайских банков — Bank of China и Chouzhou Commercial.

По словам представителя юридической компании Amond & Smith Ивана Тихоненока, в их "черные списки" попал один из адресов массовой регистрации юрлиц в Турции, а также около десяти адресов в Гонконге.

В Турции "черная метка" прилетела компаниям, зарегистрированным по адресу No:52 Hasat Sk., Kamara Iç Kapi No:1, Merkez Mah., Sisli, Istanbul, 34381, Turkey. В Гонконге "испорченными" оказались хорошо всем знакомые адреса — например, Room 19C Lockhart Centre 301-307, Lockhart Rd. Wan Chai, Hong Kong и ряд других, сказано в сообщении.

Фото: скриншот

Ситуация продолжает обостряться

Кроме того, сообщается, что под ограничение попал и по меньшей мере один адрес на территории России.

Эту информацию уже подтвердила гендиректор юридической компании "Синорусс" Сурана Раднаева.

По ее словам, это привело к тому, что в настоящее время банк [Bank of China] проводит проверку не только адреса компании, которой не удалось иметь один и тот же адрес с подсанкционной компанией.

Также проверяется ее название, вид деятельности и гендиректор. На момент проверки использование счетов ограничено, — заявила Сурана Раднаева.

Что важно понимать, решение китайских банков является следствием давления со стороны США и других союзников Украины.

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