Крупнейшие банки Китая начали блокировать счета российских компаний. В первую очередь это происходит потому, что их юридические адреса совпадают с адресами находящихся под санкциями организаций.
Главные тезисы
- Санкции приобретают массовый характер, в частности, под ограничения попадают счета с адресами в Турции и Гонконге.
- Блокировка счетов также касается компаний с адресами в России, что провоцирует ухудшение отношений между РФ и Китаем.
- Решения китайских банков являются следствием давления США и других союзников Украины.
Отношения между РФ и Китаем продолжают портиться
Согласно данным российских оппозиционных журналистов, указанные ограничения в последнее время начали приобретать массовый характер.
В первую очередь речь идет о решениях крупных китайских банков — Bank of China и Chouzhou Commercial.
По словам представителя юридической компании Amond & Smith Ивана Тихоненока, в их "черные списки" попал один из адресов массовой регистрации юрлиц в Турции, а также около десяти адресов в Гонконге.
Ситуация продолжает обостряться
Кроме того, сообщается, что под ограничение попал и по меньшей мере один адрес на территории России.
Эту информацию уже подтвердила гендиректор юридической компании "Синорусс" Сурана Раднаева.
По ее словам, это привело к тому, что в настоящее время банк [Bank of China] проводит проверку не только адреса компании, которой не удалось иметь один и тот же адрес с подсанкционной компанией.
Что важно понимать, решение китайских банков является следствием давления со стороны США и других союзников Украины.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-