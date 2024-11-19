Китай активно блокує рахунки компаній РФ — що відбувається

Найбільші банки Китаю почали блокувати рахунки російських компаній. Насамперед це відбувається тому, що їхні юридичні адреси збігаються з адресами організацій, які перебувають під санкціями.
Головні тези:
- Санкції набувають масового характеру, зокрема, під обмеження потрапляють рахунки з адресами в Туреччині та Гонконзі.
- Блокування рахунків також стосується компаній з адресами в Росії, що провокує погіршення відносин між РФ та Китаєм.
- Рішення китайських банків є наслідком тиску США та інших союзників України.
Відносини між РФ та Китаєм продовжують псуватися
Згідно з даними російських опозиційних журналістів, вказані обмеження останнім часом стали набувати масового характеру.
Насамперед йдеться про рішення великих китайських банків — Bank of China і Chouzhou Commercial.
За словами представника юридичної компанії Amond & Smith Івана Тихоненока, у їхні "чорні списки" потрапила одна з адрес масової реєстрації юросіб у Туреччині, а також близько десяти адрес у Гонконзі.
Ситуація продовжує загострюватися
Окрім того, наголошується, що під обмеження потрапила і щонайменше одна адреса на території Росії.
Цю інформацію уже підтвердила гендиректорка юридичної компанії "Синорусс" Сурана Раднаєва.
За її словами, це призвело до того, що наразі банк [Bank of China] проводить перевірку не тільки адреси компанії, якій не пощастило мати одну й ту саму адресу з підсанкційною компанією.
Що важливо розуміти, рішення китайських банків є наслідок тиску з боку США та інших союзників України.
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