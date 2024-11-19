Китай активно блокує рахунки компаній РФ — що відбувається

Найбільші банки Китаю почали блокувати рахунки російських компаній. Насамперед це відбувається тому, що їхні юридичні адреси збігаються з адресами організацій, які перебувають під санкціями.

Відносини між РФ та Китаєм продовжують псуватися

Згідно з даними російських опозиційних журналістів, вказані обмеження останнім часом стали набувати масового характеру.

Насамперед йдеться про рішення великих китайських банків — Bank of China і Chouzhou Commercial.

За словами представника юридичної компанії Amond & Smith Івана Тихоненока, у їхні "чорні списки" потрапила одна з адрес масової реєстрації юросіб у Туреччині, а також близько десяти адрес у Гонконзі.

У Туреччині "чорна мітка" прилетіла компаніям, зареєстрованим за адресою No: 52 Hasat Sk., Kamara Iç Kapi No: 1, Merkez Mah., Sisli, Istanbul, 34381, Turkey. У Гонконзі "зіпсованими" виявилися добре всім знайомі адреси — наприклад, Room 19C Lockhart Centre 301-307, Lockhart Rd. Wan Chai, Hong Kong і низка інших, — йдеться в повідомленні. Поширити

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Ситуація продовжує загострюватися

Окрім того, наголошується, що під обмеження потрапила і щонайменше одна адреса на території Росії.

Цю інформацію уже підтвердила гендиректорка юридичної компанії "Синорусс" Сурана Раднаєва.

За її словами, це призвело до того, що наразі банк [Bank of China] проводить перевірку не тільки адреси компанії, якій не пощастило мати одну й ту саму адресу з підсанкційною компанією.

Також перевіряється її назва, вид діяльності та гендиректор. На час перевірки використання рахунків обмежено, — заявила Сурана Раднаєва. Поширити

Що важливо розуміти, рішення китайських банків є наслідок тиску з боку США та інших союзників України.