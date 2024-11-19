Путін оновив ядерну доктрину РФ — з'явилася перша реакція США
Категорія
Політика
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Путін оновив ядерну доктрину РФ — з'явилася перша реакція США

Путін
Джерело:  Reuters

Команда американського лідера Джо Байдена не планує коригувати власну політику ядерного стримування у відповідь на затверджену Росією оновлену ядерну доктрину.

Головні тези:

  • Оновлена ядерна доктрина Росії передбачає нові умови для застосування ядерної зброї.
  • США не планують змінювати власну політику ядерного стримування.
  • Залучення солдатів КНДР Росією до війни проти України вважається серйозною ескалацією.

Путіну знову не вдалося залякати США

Нове рішення російського диктатора Володимира Путіна прокоментував представник Ради національної безпеки Білого дому.

Як відомо, нелегітимний президент Росії нещодавно розширив “підстави” для застосування ядерної зброї.

За словами одного з інсайдерів, офіційний Вашингтон "не був здивований заявою Росії про те, що вона оновить свою ядерну доктрину", оскільки вона про це неодноразово говорила, вдаючись до "безвідповідальної риторики".

Не спостерігаючи жодних змін у ядерних силах Росії, ми не бачимо жодних причин коригувати наші власні ядерні сили або доктрину у відповідь на сьогоднішні заяви Росії, – іронічно зазначив представник Ради нацбезпеки США.

Окрім того, він звернув увагу на те, що залучення Путіним солдатів КНДР до війни проти України є "суттєвою ескалацією".

Оновлення ядерної доктрини Росії - що наразі відомо

У документі йдеться про те, що так звана "агресія" проти Росії або її союзників з боку неядерної держави, за підтримки ядерної країни, буде розцінена як спільний напад.

Окрім того, наголошується, що Москва може застосувати ядерну зброю у разі критичної загрози її суверенітету або територіальній цілісності, а також території Білорусі.

Фото: скриншот

Однією з умов використання ядерної зброї також вказується запуск балістичних ракет по російській території. Рішення про застосування ядерної зброї, згідно з доктриною, ухвалює виключно Путін.

Ба більше, вказано, що готовність та рішучість країни-агресорки застосувати ядерну зброю повинні слугувати засобом ядерного стримування.

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