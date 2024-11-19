Путін оновив ядерну доктрину РФ — з'явилася перша реакція США

Команда американського лідера Джо Байдена не планує коригувати власну політику ядерного стримування у відповідь на затверджену Росією оновлену ядерну доктрину.
Головні тези:
- Оновлена ядерна доктрина Росії передбачає нові умови для застосування ядерної зброї.
- США не планують змінювати власну політику ядерного стримування.
- Залучення солдатів КНДР Росією до війни проти України вважається серйозною ескалацією.
Путіну знову не вдалося залякати США
Нове рішення російського диктатора Володимира Путіна прокоментував представник Ради національної безпеки Білого дому.
Як відомо, нелегітимний президент Росії нещодавно розширив “підстави” для застосування ядерної зброї.
За словами одного з інсайдерів, офіційний Вашингтон "не був здивований заявою Росії про те, що вона оновить свою ядерну доктрину", оскільки вона про це неодноразово говорила, вдаючись до "безвідповідальної риторики".
Окрім того, він звернув увагу на те, що залучення Путіним солдатів КНДР до війни проти України є "суттєвою ескалацією".
Оновлення ядерної доктрини Росії - що наразі відомо
У документі йдеться про те, що так звана "агресія" проти Росії або її союзників з боку неядерної держави, за підтримки ядерної країни, буде розцінена як спільний напад.
Окрім того, наголошується, що Москва може застосувати ядерну зброю у разі критичної загрози її суверенітету або територіальній цілісності, а також території Білорусі.
Ба більше, вказано, що готовність та рішучість країни-агресорки застосувати ядерну зброю повинні слугувати засобом ядерного стримування.
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