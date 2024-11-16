Джонсон б'є на сполох після переговорів Шольца і Путіна

На думку колишнього британського лідера Бориса Джонсона, нещодавні перемовини канцлера ФРН Олафа Шольца з російський диктатором Володимиром Путіним є вкрай тривожним сигналом.

Джонсон закликав західних лідерів отямитися

Як вважає британський лідер, після розмови Шольца з Путіним є ризик повернення до "Нормандського формату".

Що важливо розуміти, йдеться про переговори щодо агресії РФ проти України, які мали на меті мирне урегулювання та у яких також брали участь Німеччина і Франція.

За словами Бориса Джонсона, він поділяє думку українського лідера Володимира Зеленського з цього приводу.

Боюся, що Володимир Зеленський абсолютно правий. Ми ризикуємо повернутися до жахливого франко-німецького нормандського формату, який розглядав Росію та Україну як рівноправних співрозмовників у внутрішній суперечці. Борис Джонсон Колишній прем’єр-міністр Великої Британії

Колишній британський лідер вкотре нагадав міжнародній спільноті про те, що саме російський диктатор розпочав повномасштабне вторгнення, а "Україна є абсолютно невинною стороною".

Єдиний спосіб покласти край цій війні — масово і швидко зміцнити позиції України, — наголосив Борис Джонсон. Поширити

I am afraid Volodymyr Zelenskyy is completely right. We risk drifting back to the ghastly Franco German Normandy format which treated Russia and Ukraine as equally valid interlocutors in a domestic squabble.



That is a shameful betrayal of the reality - that Putin has launched a… https://t.co/xBip68Y7Lf — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 15, 2024

Як Зеленський прокоментував розмову Шольца і Путіна

Український лідер вважає, що наразі нелегітимний президент РФ Володимир Путін не хоче домовлятися про припинення війни проти України.

За словами глави держави, російський диктатор почав проводити переговори з іноземними лідерами для припинення своєї міжнародної ізоляції.

Я думаю, що Путін не хоче миру зовсім, але це не значить, що він не хоче сідати з кимось з лідерів (за стіл переговорів — ред.). Тому що для нього це руйнація політичної ізоляції. Для нього це вигідно — сідати, розмовляти і не домовлятись. Він невиїзний, а щоб розмовляти — це виїзд кудись, а значить треба йому це розблокувати. Це руйнація ізоляції… Володимир Зеленський Президент України

Окрім того, глава держави додав, що Путін хоче домовлятись на капітуляційних умовах з боку України, але йому цього ніхто не дасть зробити.