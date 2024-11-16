Джонсон б'є на сполох після переговорів Шольца і Путіна

На думку колишнього британського лідера Бориса Джонсона, нещодавні перемовини канцлера ФРН Олафа Шольца з російський диктатором Володимиром Путіним є вкрай тривожним сигналом.
Головні тези:
- Після розмови Шольца з Путіним є ризик повернення до “Нормандського формату”.
- Борис Джонсон нагадав, що Україна є абсолютно невинною стороною та потребує більше підтримки союзників
- Український лідер Володимир Зеленський вважає, що Путін не прагне до угоди про припинення війни.
Джонсон закликав західних лідерів отямитися
Як вважає британський лідер, після розмови Шольца з Путіним є ризик повернення до "Нормандського формату".
Що важливо розуміти, йдеться про переговори щодо агресії РФ проти України, які мали на меті мирне урегулювання та у яких також брали участь Німеччина і Франція.
За словами Бориса Джонсона, він поділяє думку українського лідера Володимира Зеленського з цього приводу.
Колишній британський лідер вкотре нагадав міжнародній спільноті про те, що саме російський диктатор розпочав повномасштабне вторгнення, а "Україна є абсолютно невинною стороною".
Як Зеленський прокоментував розмову Шольца і Путіна
Український лідер вважає, що наразі нелегітимний президент РФ Володимир Путін не хоче домовлятися про припинення війни проти України.
За словами глави держави, російський диктатор почав проводити переговори з іноземними лідерами для припинення своєї міжнародної ізоляції.
Окрім того, глава держави додав, що Путін хоче домовлятись на капітуляційних умовах з боку України, але йому цього ніхто не дасть зробити.
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