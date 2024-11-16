Зеленський заявив про випробування 4 видів українських ракет

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що станом на сьогодні в ракетній програмі України є чотири види ракет, які уже проходять випробовування.
Головні тези:
- Україна активно нарощує та розвиває свою ракетну програму.
- Успішність роботи з морськими дронами та виробництво перших 100 одиниць ракетного озброєння свідчать про стрімкий розвиток України у цій сфері.
- Зеленський вказав на необхідність завершення війни дипломатичним шляхом у 2025 році.
Зеленський повідомив про нові досягнення України
За словами українського лідера, що стосується дронів, систем РЕБ, далекобійних дронів, боротьби проти шахедів, то тут поки немає високих результатів, однак робота триває.
Окрім того, наголошується, що морські дрони — від випробувань дійшли до цілей і реально знищили велику частину Чорноморського флоту РФ.
Як наголосив Володимир Зеленський, Україна повинна зробити все, щоб наступного року війна закінчилася дипломатичним шляхом.
Україна виробила перші 100 одиниць ракетного озброєння
9 листопада глава держави також офіційно підтвердив, що у 2024 році Україна виробила перші 100 одиниць ракетного озброєння і буде нарощувати таке виробництво.
Окрім того, наголошується, що станом на сьогодні уже понад 800 компаній працюють над виробництвом зброї для українських захисників.
За словами Володимира Зеленського, вперше за роки незалежності Україна має системні моделі для інвестування від партнерів.
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