Зеленський заявив про випробування 4 видів українських ракет

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що станом на сьогодні в ракетній програмі України є чотири види ракет, які уже проходять випробовування.

Зеленський повідомив про нові досягнення України

За словами українського лідера, що стосується дронів, систем РЕБ, далекобійних дронів, боротьби проти шахедів, то тут поки немає високих результатів, однак робота триває.

З цього погляду є ракетна програма. Ракети, які у нас з’явилися — 4 види, але зараз ідуть випробування. Володимир Зеленський Президент України

Окрім того, наголошується, що морські дрони — від випробувань дійшли до цілей і реально знищили велику частину Чорноморського флоту РФ.

Як наголосив Володимир Зеленський, Україна повинна зробити все, щоб наступного року війна закінчилася дипломатичним шляхом.

Україна виробила перші 100 одиниць ракетного озброєння

9 листопада глава держави також офіційно підтвердив, що у 2024 році Україна виробила перші 100 одиниць ракетного озброєння і буде нарощувати таке виробництво.

Ми перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року. Тут без деталей. Але хочу подякувати кожному й кожній, хто задіяний у цьому нашому виробництві, хто організовує відповідні процеси. Цей напрямок ми будемо нарощувати. Володимир Зеленський Президент України

Окрім того, наголошується, що станом на сьогодні уже понад 800 компаній працюють над виробництвом зброї для українських захисників.