Зеленський розкрив хитрий план Путіна після перемовин з Шольцом

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін не хоче домовлятися про припинення війни проти України. Насправді він почав проводити переговори з іноземними лідерами для припинення своєї міжнародної ізоляції.
Головні тези:
- За словами Зеленського, Путін намагається домовлятися на вигідних для нього умовах.
- Аналітики підкреслюють, що Кремль збільшує тиск на Європу для реалізації своїх планів.
- Путін досі націлений на свою головну мету — повну капітуляцію України.
Путін хоче вибратися з ізоляції
Глава держави звертає увагу на те, що російський диктатор робить дедалі більше кроків на міжнародній арені, щоб вийти з ізоляції.
Що ще замислив Путін
Своє припущення з цього приводу також озвучили представники американського Інституту вивчення війни.
На їхню думку, російський диктатор робить усе можливе, щоб добитися від європейських лідерів вигідних рішень для Росії, поки Дональд Трамп не повернувся у Білий дім.
На цьому тлі варто зазначити, що Путін не відмовляється від своєї головної цілі — повної капітуляції України.
Станом на сьогодні диктатор намагається скористатися невизначеністю щодо майбутньої політики Дональда Трампа стосовно України.
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