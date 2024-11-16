Зеленський розкрив хитрий план Путіна після перемовин з Шольцом
Категорія
Політика
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Зеленський розкрив хитрий план Путіна після перемовин з Шольцом

Зеленський

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін не хоче домовлятися про припинення війни проти України. Насправді він почав проводити переговори з іноземними лідерами для припинення своєї міжнародної ізоляції.

Головні тези:

  • За словами Зеленського, Путін намагається домовлятися на вигідних для нього умовах.
  • Аналітики підкреслюють, що Кремль збільшує тиск на Європу для реалізації своїх планів.
  • Путін досі націлений на свою головну мету — повну капітуляцію України.

Путін хоче вибратися з ізоляції

Я думаю, що Путін не хоче миру зовсім, але це не значить, що він не хоче сідати з кимось з лідерів (за стіл переговорів — ред.). Тому що для нього це руйнація політичної ізоляції. Для нього це вигідно — сідати, розмовляти і не домовлятись. Він невиїзний, а щоб розмовляти — це виїзд кудись, а значить треба йому це розблокувати. Це руйнація ізоляції…

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави звертає увагу на те, що російський диктатор робить дедалі більше кроків на міжнародній арені, щоб вийти з ізоляції.

Йому вигідно домовлятись на капітуляційних умовах з нашого боку, але йому цього ніхто не дасть, — наголосив Володимир Зеленський.

Що ще замислив Путін

Своє припущення з цього приводу також озвучили представники американського Інституту вивчення війни.

На їхню думку, російський диктатор робить усе можливе, щоб добитися від європейських лідерів вигідних рішень для Росії, поки Дональд Трамп не повернувся у Білий дім.

Кремль посилює кампанію рефлекторного тиску, спрямовану на те, щоб вплинути на прийняття рішень на Заході на користь Росії напередодні або замість можливих майбутніх переговорів про врегулювання війни, — наголошують американські аналітики.

На цьому тлі варто зазначити, що Путін не відмовляється від своєї головної цілі — повної капітуляції України.

Станом на сьогодні диктатор намагається скористатися невизначеністю щодо майбутньої політики Дональда Трампа стосовно України.

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