Зеленський розкрив хитрий план Путіна після перемовин з Шольцом

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін не хоче домовлятися про припинення війни проти України. Насправді він почав проводити переговори з іноземними лідерами для припинення своєї міжнародної ізоляції.

Путін хоче вибратися з ізоляції

Я думаю, що Путін не хоче миру зовсім, але це не значить, що він не хоче сідати з кимось з лідерів (за стіл переговорів — ред.). Тому що для нього це руйнація політичної ізоляції. Для нього це вигідно — сідати, розмовляти і не домовлятись. Він невиїзний, а щоб розмовляти — це виїзд кудись, а значить треба йому це розблокувати. Це руйнація ізоляції… Володимир Зеленський Президент України

Глава держави звертає увагу на те, що російський диктатор робить дедалі більше кроків на міжнародній арені, щоб вийти з ізоляції.

Йому вигідно домовлятись на капітуляційних умовах з нашого боку, але йому цього ніхто не дасть, — наголосив Володимир Зеленський. Поширити

Що ще замислив Путін

Своє припущення з цього приводу також озвучили представники американського Інституту вивчення війни.

На їхню думку, російський диктатор робить усе можливе, щоб добитися від європейських лідерів вигідних рішень для Росії, поки Дональд Трамп не повернувся у Білий дім.

Кремль посилює кампанію рефлекторного тиску, спрямовану на те, щоб вплинути на прийняття рішень на Заході на користь Росії напередодні або замість можливих майбутніх переговорів про врегулювання війни, — наголошують американські аналітики. Поширити

На цьому тлі варто зазначити, що Путін не відмовляється від своєї головної цілі — повної капітуляції України.