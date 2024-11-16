Taurus для України. У Німеччині готові боротися за позитивне рішення

Німецька політична сила "Вільна демократична партія" може винести на голосування у Бундестазі питання стосовно надання Україні далекобійних ракет Taurus.

Україна все-таки може отримати Taurus

З заявою з цього приводу виступив лідер фракції ВДП Крістіан Дюрр.

Німецький політик звернув увагу на те, що його політична сила вже пропонувала передати Україні ці далекобійні ракети.

Журналісти поцікавилися у Крістіана Дюрра, чи можливо винести це питання на голосування у Бундестазі знову.

Це був би варіант… І я цілком можу собі уявити, дивлячись на заяви ХДС/ХСС і "зелених", що така пропозиція може бути успішною, — наголосив політик. Поширити

Варто нагадати, що очільник опозиційного ХДС Фрідріх Мерц також підтримує цю позицію.

Нещодавно він заявив про підтримку надання Taurus Силам оборони України та запевнив, що постачання далекобійних ракет не зробить Німеччиною стороною війни.

Що про надання Taurus говорить Шольц

Нещодавно німецький лідер Олаф Шольц вкотре підтвердив своє небажання передавати Україні далекобійні ракети Taurus.

Про це він заявив у той час, коли ФРН входить у період передвиборчої кампанії.16 грудня має відбутися голосування у Бундестазі за вотум довіри уряду.

Якщо депутати не підтримають його, це призведе до дострокових парламентських виборів, які можуть відбутись 23 лютого 2025 року.

Я проти того, щоб зброя, яку ми постачаємо, била вглиб російської території. І я не зміню своєї позиції щодо постачання крилатих ракет з Німеччини. Олаф Шольц Канцлер ФРН

Варто також зазначити, що під час виступу очільника уряду депутати з Вільної демократичної партії, яка вийшла з коаліції, вигукували: "Taurus".