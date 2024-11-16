Taurus для Украины. В Германии готовы бороться за положительное решение

Немецкая политическая сила "Свободная демократическая партия" может вынести на голосование в Бундестаге вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.

Украина все-таки может получить Taurus

С заявлением по этому поводу выступил лидер фракции СДП Кристиан Дюрр.

Немецкий политик обратил внимание, что его политическая сила уже предлагала передать Украине эти дальнобойные ракеты.

Журналисты поинтересовались у Кристиана Дюрра, возможно ли вынести этот вопрос на голосование в Бундестаге снова.

Это был бы вариант… И я вполне могу себе представить, глядя на заявления ХДС/ХСС и "зеленых", что такое предложение может быть успешным, — подчеркнул политик. Поделиться

Следует напомнить, что глава оппозиционного ХДС Фридрих Мерц также поддерживает эту позицию.

Недавно он заявил о поддержке предоставления Taurus Силам обороны Украины и заверил, что поставки дальнобойных ракет не сделают Германией стороной войны.

Что о предоставлении Taurus говорит Шольц

Недавно немецкий лидер Олаф Шольц еще раз подтвердил свое нежелание передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом он заявил в то время, когда ФРГ входит в период предвыборной кампании. 16 декабря должно состояться голосование в Бундестаге за вотум доверия правительству.

Если депутаты не поддержат его, это приведет к досрочным парламентским выборам, которые могут пройти 23 февраля 2025 года.

Я против того, чтобы оружие, которое мы поставляем, било вглубь российской территории. И я не изменю своей позиции по поставкам крылатых ракет из Германии. Олаф Шольц Канцлер ФРГ

Стоит также отметить, что во время выступления главы правительства вышедшие из коалиции депутаты из Свободной демократической партии восклицали: "Taurus".