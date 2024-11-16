Taurus для Украины. В Германии готовы бороться за положительное решение

Немецкая политическая сила "Свободная демократическая партия" может вынести на голосование в Бундестаге вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.
Главные тезисы
- Лидеры немецких политических партий выражают разные взгляды на эту идею.
- В оппозиции поддерживают предоставление дальнобойных ракет для Сил обороны Украины.
- Другие политики, в том числе канцлер ФРГ, отказываются передавать Taurus ВСУ.
Украина все-таки может получить Taurus
С заявлением по этому поводу выступил лидер фракции СДП Кристиан Дюрр.
Немецкий политик обратил внимание, что его политическая сила уже предлагала передать Украине эти дальнобойные ракеты.
Журналисты поинтересовались у Кристиана Дюрра, возможно ли вынести этот вопрос на голосование в Бундестаге снова.
Следует напомнить, что глава оппозиционного ХДС Фридрих Мерц также поддерживает эту позицию.
Недавно он заявил о поддержке предоставления Taurus Силам обороны Украины и заверил, что поставки дальнобойных ракет не сделают Германией стороной войны.
Что о предоставлении Taurus говорит Шольц
Недавно немецкий лидер Олаф Шольц еще раз подтвердил свое нежелание передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.
Об этом он заявил в то время, когда ФРГ входит в период предвыборной кампании. 16 декабря должно состояться голосование в Бундестаге за вотум доверия правительству.
Если депутаты не поддержат его, это приведет к досрочным парламентским выборам, которые могут пройти 23 февраля 2025 года.
Стоит также отметить, что во время выступления главы правительства вышедшие из коалиции депутаты из Свободной демократической партии восклицали: "Taurus".
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