Зеленский раскрыл хитрый план Путина после переговоров с Шольцом

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин не хочет договариваться о прекращении войны против Украины. На самом деле, он начал проводить переговоры с иностранными лидерами для выхода с международной изоляции.
Главные тезисы
- По словам Зеленского, Путин пытается договариваться на выгодных для него условиях.
- Аналитики подчеркивают, что Кремль увеличивает давление на Европу для реализации своих планов.
- Путин до сих пор нацелен на свою главную цель – полную капитуляцию Украины.
Путин хочет выбраться из изоляции
Глава государства обращает внимание на то, что российский диктатор делает все больше шагов на международной арене, чтобы выйти из изоляции.
Что еще задумал Путин
Свое предположение на этот счет также озвучили представители американского Института изучения войны.
По их мнению, российский диктатор делает все возможное, чтобы добиться от европейских лидеров выгодных решений для России, пока Дональд Трамп не вернулся в Белый дом.
На этом фоне следует отметить, что Путин не отказывается от своей главной цели — полной капитуляции Украины.
Сейчас диктатор пытается воспользоваться неопределенностью относительно будущей политики Дональда Трампа касательно Украины.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-