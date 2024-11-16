Зеленский раскрыл хитрый план Путина после переговоров с Шольцом
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Зеленский раскрыл хитрый план Путина после переговоров с Шольцом

Зеленский
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По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин не хочет договариваться о прекращении войны против Украины. На самом деле, он начал проводить переговоры с иностранными лидерами для выхода с международной изоляции.

Главные тезисы

  • По словам Зеленского, Путин пытается договариваться на выгодных для него условиях.
  • Аналитики подчеркивают, что Кремль увеличивает давление на Европу для реализации своих планов.
  • Путин до сих пор нацелен на свою главную цель – полную капитуляцию Украины.

Путин хочет выбраться из изоляции

Я думаю, что Путин не хочет мира совсем, но это не значит, что он не хочет садиться с кем-то из лидеров (за стол переговоров — ред.). Потому что для него это разрушение политической изоляции. Для него это выгодно садиться, разговаривать и не договариваться. Он невыездной, а чтобы разговаривать — это выезд куда-то, а значит, надо ему это разблокировать. Это разрушение изоляции…

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства обращает внимание на то, что российский диктатор делает все больше шагов на международной арене, чтобы выйти из изоляции.

Ему выгодно договариваться с нашей стороны на капитуляционных условиях, но ему этого никто не даст, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Что еще задумал Путин

Свое предположение на этот счет также озвучили представители американского Института изучения войны.

По их мнению, российский диктатор делает все возможное, чтобы добиться от европейских лидеров выгодных решений для России, пока Дональд Трамп не вернулся в Белый дом.

Кремль ужесточает кампанию рефлекторного давления, направленную на то, чтобы повлиять на принятие решений на Западе в пользу России накануне или вместо возможных предстоящих переговоров об урегулировании войны, — отмечают американские аналитики.

На этом фоне следует отметить, что Путин не отказывается от своей главной цели — полной капитуляции Украины.

Сейчас диктатор пытается воспользоваться неопределенностью относительно будущей политики Дональда Трампа касательно Украины.

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