Польща анонсувала "найважливіші" переговори щодо війни РФ проти України
Категорія
Політика
Дата публікації

Польща анонсувала "найважливіші" переговори щодо війни РФ проти України

Польща
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Джерело:  RMF 24

Уже незабаром у Польщі повинні відбутися "найважливіші" переговори щодо війни Росії проти України. З такою заявою виступив шеф польської дипломатії Радослав Сікорський.

Головні тези:

  • Переговори пройдуть у форматі “Веймарський трикутник плюс”.
  • Згодом представники ЄС обговорять майбутнє союзу як стратегічного гравця.
  • Шеф дипломатії Польщі закликав Європу брати відповідальність та діяти відповідно до принципів міжнародного права.

Що відомо про нові переговори щодо України

За словами очільника МЗС Польщі, 19 листопада пройде зустріч у форматі "Веймарський трикутник плюс".

Радослав Сікорський наголосив, що розраховує на прибуття представників інших європейських країн, окрім країн так званого Веймарського трикутника — Німеччини, Польщі та Франції.

Також вказано, що на переговори запросили шефа української дипломатії Андрія Сибігу, а також Каю Каллас, яка має стати новим високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки.

Як бачите, саме у Варшаві відбудуться найважливіші переговори щодо цієї кризи (війни РФ проти України — ред.).

Радослав Сікорський

Радослав Сікорський

Глава МЗС Польщі

Дискусія в Раді ЄС

12 листопада Радослав Сікорський також офіційно підтвердив, що під час наступної Ради Євросоюзу із закордонних справ відбудеться дискусія, яка визначатиме майбутнє Євросоюзу як стратегічного гравця.

На його переконання, саме "зараз в Україні, в нашій частині світу, відбувається історія".

Те, що ми зробимо або не зробимо на цій Раді закордонних справ, може визначити майбутню довіру до ЄС і майбутнє ЄС як стратегічного гравця.

Радослав Сікорський

Радослав Сікорський

Глава МЗС Польщі

За словами польського дипломата, Європа повинна брати відповідальність за своїх громадян, сусідів і майбутні покоління.

Вона зобов'язана докласти всіх зусиль для досягнення справедливої угоди, підтримувати принципи міжнародного права, відновити це табу, що в Європі кордони не можуть бути змінені силою, — сказав Сікорський.

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