Польша анонсировала "важнейшие" переговоры касательно Украины

Уже вскоре в Польше должны состояться "важнейшие" переговоры относительно войны России против Украины. С таким заявлением выступил шеф польской дипломатии Радослав Сикорский.

Что известно о новых переговорах по Украине

По словам главы МИД Польши, 19 ноября пройдет встреча в формате "Веймарский треугольник плюс".

Радослав Сикорский подчеркнул, что рассчитывает на прибытие представителей других европейских стран, кроме так называемого Веймарского треугольника — Германии, Польши и Франции.

Также указано, что на переговоры пригласили шефа украинской дипломатии Андрея Сибига, а также Каю Каллас, которая должна стать новым высоким представителем Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности.

Как видите, именно в Варшаве состоятся важнейшие переговоры по этому кризису (войне РФ против Украины — ред.). Радослав Сикорский Глава МИД Польши

Дискуссия в Совете ЕС

12 ноября Радослав Сикорский также официально подтвердил, что во время следующего Совета Евросоюза по иностранным делам состоится дискуссия, которая будет определять будущее Евросоюза как стратегического игрока.

По его убеждению, именно "сейчас в Украине, в нашей части света, происходит история".

То, что мы сделаем или не сделаем на этом Совете иностранных дел, может определить будущее доверие к ЕС и будущее ЕС как стратегического игрока. Радослав Сикорский Глава МИД Польши

По словам польского дипломата, Европа должна брать ответственность за своих граждан, соседей и будущие поколения.