Зеленский заявил об испытаниях 4 видов украинских ракет

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что по состоянию на сегодняшний день в ракетной программе Украины есть четыре вида ракет, которые уже проходят испытания.
Главные тезисы
- Украина активно наращивает и развивает свою ракетную программу.
- Успешность работы с морскими дронами и производство первых 100 единиц ракетного вооружения свидетельствуют о стремительном развитии Украины в этой сфере.
- Зеленский отметил необходимость завершения войны дипломатическим путем в 2025 году.
Зеленский сообщил о новых достижениях Украины
По словам украинского лидера, что касается дронов, систем РЭБ, дальнобойных дронов, борьбы против шахедов, то здесь пока нет высоких результатов, однако работа продолжается.
Кроме того, указано, что морские дроны от испытаний дошли до целей и реально уничтожили большую часть Черноморского флота РФ.
Как отметил Владимир Зеленский, Украина должна сделать все, чтобы на следующий год война закончилась дипломатическим путем.
Украина произвела первые 100 единиц ракетного вооружения
9 ноября глава государства также официально подтвердил, что в 2024 году Украина произвела первые 100 единиц ракетного вооружения и наращивает такое производство.
Кроме того, сообщается, что на сегодняшний день уже более 800 компаний работают над производством оружия для украинских защитников.
По словам Владимира Зеленского, впервые за годы независимости у Украины есть системные модели для инвестирования от партнеров.
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