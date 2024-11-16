Зеленский заявил об испытаниях 4 видов украинских ракет

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что по состоянию на сегодняшний день в ракетной программе Украины есть четыре вида ракет, которые уже проходят испытания.

Зеленский сообщил о новых достижениях Украины

По словам украинского лидера, что касается дронов, систем РЭБ, дальнобойных дронов, борьбы против шахедов, то здесь пока нет высоких результатов, однако работа продолжается.

С этой точки зрения есть ракетная программа. Ракеты, которые у нас появились — 4 вида, но сейчас идут испытания. Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, указано, что морские дроны от испытаний дошли до целей и реально уничтожили большую часть Черноморского флота РФ.

Как отметил Владимир Зеленский, Украина должна сделать все, чтобы на следующий год война закончилась дипломатическим путем.

Украина произвела первые 100 единиц ракетного вооружения

9 ноября глава государства также официально подтвердил, что в 2024 году Украина произвела первые 100 единиц ракетного вооружения и наращивает такое производство.

Мы пересекли отметку первых ста единиц ракетного вооружения в этом году. Здесь без деталей. Но хочу поблагодарить каждого и каждую, кто задействован в этом нашем производстве, кто организует соответствующие процессы. Это направление мы будем наращивать. Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, сообщается, что на сегодняшний день уже более 800 компаний работают над производством оружия для украинских защитников.