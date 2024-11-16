Джонсон бьет тревогу после переговоров Шольца и Путина

Джонсон призвал западных лидеров прийти в себя

Как считает британский лидер, после разговора Шольца с Путиным есть риск возвращения в "Нормандский формат".

Что важно понимать, речь идет о переговорах относительно агрессии РФ против Украины, которые имели целью мирное урегулирование и в которых также участвовали Германия и Франция.

По словам Бориса Джонсона, он разделяет мнение украинского лидера Владимира Зеленского на этот счет.

Боюсь, что Владимир Зеленский абсолютно прав. Мы рискуем вернуться к ужасному франко-германскому нормандскому формату, рассматривавшему Россию и Украину как равноправных собеседников во внутреннем споре. Борис Джонсон Бывший премьер-министр Великобритании

Бывший британский лидер в очередной раз напомнил международному сообществу о том, что именно российский диктатор начал полномасштабное вторжение, а "Украина является абсолютно невинной стороной".

Единственный способ покончить с этой войной — массово и быстро укрепить позиции Украины, — подчеркнул Борис Джонсон. Поделиться

I am afraid Volodymyr Zelenskyy is completely right. We risk drifting back to the ghastly Franco German Normandy format which treated Russia and Ukraine as equally valid interlocutors in a domestic squabble.



That is a shameful betrayal of the reality - that Putin has launched a… https://t.co/xBip68Y7Lf — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 15, 2024

Как Зеленский прокомментировал разговор Шольца и Путина

Украинский лидер считает, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин не хочет договариваться о прекращении войны против Украины.

По словам главы государства, российский диктатор начал проводить переговоры с иностранными лидерами для прекращению своей международной изоляции.

Я думаю, что Путин не хочет мира совсем, но это не значит, что он не хочет садиться с кем-то из лидеров (за стол переговоров — ред.). Потому что для него это разрушение политической изоляции. Для него это выгодно садиться, разговаривать и не договариваться. Он невыездной, а чтобы разговаривать — это выезд куда-то, а значит, надо ему это разблокировать. Это разрушение изоляции… Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, глава государства добавил, что Путин хочет договариваться на капитуляционных условиях со стороны Украины, но ему никто этого не даст сделать.