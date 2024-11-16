Джонсон бьет тревогу после переговоров Шольца и Путина

По мнению бывшего британского лидера Бориса Джонсона, недавние переговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца с российским диктатором Владимиром Путиным являются крайне тревожным сигналом.
Главные тезисы
- После разговора Шольца с Путиным есть риск возвращения в "Нормандский формат".
- Борис Джонсон напомнил, что Украина абсолютно невинная сторона и нуждается в большей поддержке союзников.
- Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что Путин не стремится к соглашению о прекращении войны.
Джонсон призвал западных лидеров прийти в себя
Как считает британский лидер, после разговора Шольца с Путиным есть риск возвращения в "Нормандский формат".
Что важно понимать, речь идет о переговорах относительно агрессии РФ против Украины, которые имели целью мирное урегулирование и в которых также участвовали Германия и Франция.
По словам Бориса Джонсона, он разделяет мнение украинского лидера Владимира Зеленского на этот счет.
Бывший британский лидер в очередной раз напомнил международному сообществу о том, что именно российский диктатор начал полномасштабное вторжение, а "Украина является абсолютно невинной стороной".
Как Зеленский прокомментировал разговор Шольца и Путина
Украинский лидер считает, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин не хочет договариваться о прекращении войны против Украины.
По словам главы государства, российский диктатор начал проводить переговоры с иностранными лидерами для прекращению своей международной изоляции.
Кроме того, глава государства добавил, что Путин хочет договариваться на капитуляционных условиях со стороны Украины, но ему никто этого не даст сделать.
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