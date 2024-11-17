Це не спрацює. Глава МЗС Британії публічно висміяв Путіна

На переконання шефа британської дипломатії Девіда Леммі, ударами по енергетичній інфраструктурі Росія знову намагається послабити рішучість України, однак у неї нічого не вийде.
Головні тези:
- Девід Леммі прокоментував нову атаку РФ на Україну.
- У НАТО також відреагували на посилення російського терору.
- Масований удар РФ по об’єктах енергетичного сектору України включав різні типи ракет та ударних дронів.
Путін не може зламати Україну
Британський міністр звернув увагу російського диктатора на те, що союзники будуть підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".
Варто зазначити, що в НАТО також засудили масовану атаку Росії на Україну, яка відбулася 17 листопада.
В блоці наголосили, що цей повітряний напад був націлений на критично важливу енергетичну інфраструктуру.
Атака РФ на Україну 17 листопада — подробиці
Російська армія завдала масованого комбінованого удару по об’єктах енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу «Shahed».
Сили ППО виявили та здійснили супровід 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БпЛА.
1 гіперзвукова корабельна ракета 3М22 “Циркон”;
8 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;
101 крилата ракета Х-101, «Калібр»;
1 балістична ракета «Іскандер-М»;
4 крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;
5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
90 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу.
Станом на 12:00 є інформація про збиття 144 повітряних цілей —102 ракет та 42 БпЛА:
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