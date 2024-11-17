Це не спрацює. Глава МЗС Британії публічно висміяв Путіна

На переконання шефа британської дипломатії Девіда Леммі, ударами по енергетичній інфраструктурі Росія знову намагається послабити рішучість України, однак у неї нічого не вийде.

Путін не може зламати Україну

Британський міністр звернув увагу російського диктатора на те, що союзники будуть підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".

Жалюгідні удари Росії по енергетичній інфраструктурі України напередодні третьої зими війни в Україні ще раз демонструють бажання Путіна послабити рішучість країни, яка, як він думав, буде переможена за лічені дні. Це не спрацює. Ми стоїмо з Україною. Сьогодні і стільки, скільки буде потрібно, — йдеться в заяві Девіда Леммі. Поширити

Russia's deplorable strikes against Ukraine's energy infrastructure, ahead of Ukraine's 3rd winter of war, further shows Putin's desire to weaken the resolve of a country he thought would be beaten in days. It won't work. We stand with Ukraine. Today and for as long as it takes. — David Lammy (@DavidLammy) November 17, 2024

Варто зазначити, що в НАТО також засудили масовану атаку Росії на Україну, яка відбулася 17 листопада.

В блоці наголосили, що цей повітряний напад був націлений на критично важливу енергетичну інфраструктуру.

Альянс підтримує Україну, і союзники продовжуватимуть робити свій внесок у зміцнення обороноздатності України, заявила речниця НАТО. У НАТО також скористалися нагодою заспокоїти своїх союзників. Поширити

Атака РФ на Україну 17 листопада — подробиці

Російська армія завдала масованого комбінованого удару по об’єктах енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу «Shahed».

Сили ППО виявили та здійснили супровід 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БпЛА.

1 гіперзвукова корабельна ракета 3М22 “Циркон”;

8 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;

101 крилата ракета Х-101, «Калібр»;

1 балістична ракета «Іскандер-М»;

4 крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;

5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

90 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу.