Наступні тижні будуть вирішальними. Туск виступив з гучною заявою щодо України

Туск анонсував важливі зміни

За словами польського політика, телефонна дипломатія не замінить реальної підтримки України з боку всього Заходу.

Таким чином він прокоментував нещодавні переговори німецького лідера Олафа Шольца та російського диктатора Володимира Путіна.

Дональд Туск нагадав союзникам України, що ніхто не зможе зупинити нелегітимного президента РФ телефонними дзвінками.

Атака минулої ночі, одна з найбільших у цій війні, довела, що телефонна дипломатія не може замінити реальну підтримку України з боку всього Заходу. Наступні тижні будуть вирішальними не лише для самої війни, але й для нашого майбутнього. Дональд Туск Прем'єр-міністр Польщі

Варто зазначити, що поки польський політик не пояснив, про що саме йдеться.

No-one will stop Putin with phone calls. The attack last night, one of the biggest in this war, has proved that telephone diplomacy cannot replace real support from the whole West for Ukraine. The next weeks will be decisive, not only for the war itself, but also for our future. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2024

Посол Німеччини прокоментував масштабну атаку РФ на Україну

На переконання посла ФРН в Україні Мартіна Єгера, остання масована російська атака проти інфраструктури України, яка відбулася 17 листопада, вказує на небажання Кремля вступати в переговори про досягнення миру.

Як зазначив дипломат, своїми діями країна-агресорка РФ доводить, що обирає ескалацію.

Сьогодні вранці Росія атакувала енергосистему України. Це одна з найсильніших ракетних атак з лютого 2022 року. Президент Путін веде війну проти цивільного населення України. Росія обирає ескалацію, не хоче переговорів, — йдеться в повідомленні посла. Поширити

Сьогодні вранці Росія атакувала енергосистему України. Це одна з найсильніших ракетних атак з лютого 2022 року. Президент Путін веде війну проти цивільного населення України. Росія обирає ескалацію, не хоче переговорів. #StandWithUkraine — Martin Jaeger (@MJaegerT) November 17, 2024

З заявою з цього приводу також виступив посол Німеччини в Росії Александер Граф Ламбсдорф.

Останній почав стверджувати, що час для переговорів з Росією про демілітаризовані зони або припинення вогню в Україні ще не настав.