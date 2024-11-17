Наступні тижні будуть вирішальними. Туск виступив з гучною заявою щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

Наступні тижні будуть вирішальними. Туск виступив з гучною заявою щодо України

Дональд Туск
Зеленський і Туск

На переконання польського прем'єра Дональда Туска, остання атака Росії проти України довела недієвість телефонної дипломатії.

Головні тези:

  • Масштабні атаки РФ на Україну свідчать про необхідність реальної підтримки країни з боку її союзників.
  • Посли Німеччини в Україні прокоментував дії Путіна.
  • Атаки Росії на українську інфраструктуру свідчать про небажання Кремля вступати в мирні переговори.

Туск анонсував важливі зміни

За словами польського політика, телефонна дипломатія не замінить реальної підтримки України з боку всього Заходу.

Таким чином він прокоментував нещодавні переговори німецького лідера Олафа Шольца та російського диктатора Володимира Путіна.

Дональд Туск нагадав союзникам України, що ніхто не зможе зупинити нелегітимного президента РФ телефонними дзвінками.

Атака минулої ночі, одна з найбільших у цій війні, довела, що телефонна дипломатія не може замінити реальну підтримку України з боку всього Заходу. Наступні тижні будуть вирішальними не лише для самої війни, але й для нашого майбутнього.

Дональд Туск

Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі

Варто зазначити, що поки польський політик не пояснив, про що саме йдеться.

Посол Німеччини прокоментував масштабну атаку РФ на Україну

На переконання посла ФРН в Україні Мартіна Єгера, остання масована російська атака проти інфраструктури України, яка відбулася 17 листопада, вказує на небажання Кремля вступати в переговори про досягнення миру.

Як зазначив дипломат, своїми діями країна-агресорка РФ доводить, що обирає ескалацію.

Сьогодні вранці Росія атакувала енергосистему України. Це одна з найсильніших ракетних атак з лютого 2022 року. Президент Путін веде війну проти цивільного населення України. Росія обирає ескалацію, не хоче переговорів, — йдеться в повідомленні посла.

З заявою з цього приводу також виступив посол Німеччини в Росії Александер Граф Ламбсдорф.

Останній почав стверджувати, що час для переговорів з Росією про демілітаризовані зони або припинення вогню в Україні ще не настав.

Зараз Росія бомбить Україну щодня, і, на жаль, ми ще не на тому етапі, коли можемо це обговорювати, — сказав дипломат.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський розкрив хитрий план Путіна після перемовин з Шольцом
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Джонсон б'є на сполох після переговорів Шольца і Путіна
Джонсон
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Допоміг Путіну. У Німеччині жорстко критикують рішення Шольца
Шольц

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?