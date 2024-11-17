Наступні тижні будуть вирішальними. Туск виступив з гучною заявою щодо України

На переконання польського прем'єра Дональда Туска, остання атака Росії проти України довела недієвість телефонної дипломатії.
Головні тези:
- Масштабні атаки РФ на Україну свідчать про необхідність реальної підтримки країни з боку її союзників.
- Посли Німеччини в Україні прокоментував дії Путіна.
- Атаки Росії на українську інфраструктуру свідчать про небажання Кремля вступати в мирні переговори.
Туск анонсував важливі зміни
За словами польського політика, телефонна дипломатія не замінить реальної підтримки України з боку всього Заходу.
Таким чином він прокоментував нещодавні переговори німецького лідера Олафа Шольца та російського диктатора Володимира Путіна.
Дональд Туск нагадав союзникам України, що ніхто не зможе зупинити нелегітимного президента РФ телефонними дзвінками.
Варто зазначити, що поки польський політик не пояснив, про що саме йдеться.
Посол Німеччини прокоментував масштабну атаку РФ на Україну
На переконання посла ФРН в Україні Мартіна Єгера, остання масована російська атака проти інфраструктури України, яка відбулася 17 листопада, вказує на небажання Кремля вступати в переговори про досягнення миру.
Як зазначив дипломат, своїми діями країна-агресорка РФ доводить, що обирає ескалацію.
З заявою з цього приводу також виступив посол Німеччини в Росії Александер Граф Ламбсдорф.
Останній почав стверджувати, що час для переговорів з Росією про демілітаризовані зони або припинення вогню в Україні ще не настав.
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