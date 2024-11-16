Допоміг Путіну. У Німеччині жорстко критикують рішення Шольца
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Політика
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Допоміг Путіну. У Німеччині жорстко критикують рішення Шольца

Шольц
Джерело:  Tagesschau

У Німеччині спалахнули гучні публічні дискусії після того, як канцлер ФРН Олаф Шольц провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Головні тези:

  • Критики вважають, що угоди, укладені на переговорах, можуть бути розглянуті як прояв слабкості німецького лідера.
  • Президент України Володимир Зеленський попереджає, що Путін не має наміру домовлятися про мир з Україною.
  • Він також пояснив, що насправді задумав російський диктатор.

Шольц потрапив під шквал критики

Одним з перших своє обурення висловив депутат від головної опозиційної сили ХДС/ХСС Юрген Гардт.

Останній не розуміє, як німецький лідер додумався до такого кроку та навіщо його зробив.

На переконання Гардта, російський диктатор розцінив це рішення Олафа Шольца "як прояв слабкості, а не сили".

Ба більше, німецький політик звинуватив канцлера ФРН в тому, що той допоміг Путіну домогтися "пропагандистського успіху".

Юрген Гардт звернув увагу на те, що німецький лідер "не представив нової конкретної пропозиції і навіть не поставив, так би мовити, ультиматум".

Депутат нагадав, що російський диктатор "розуміє тільки сигнали сили", такі як погроза значно збільшити військову допомогу Україні, наголосив представник ХДС/ХСС.

Він припустив, що Шольц "насамперед прагне дати зрозуміти всередині Німеччини, що саме він виступає за переговори і діалог".

Навіщо Путін погодився на переговори з Шольцом

Президент України Володимир Зеленський попередив міжнародну спільноту, що російський диктатор Володимир Путін не хоче домовлятися про припинення війни проти України.

За словами глави держави, він почав проводити переговори з іноземними лідерами для припинення своєї міжнародної ізоляції.

Тому що для нього це руйнація політичної ізоляції. Для нього це вигідно — сідати, розмовляти і не домовлятись. Він невиїзний, а щоб розмовляти — це виїзд кудись, а значить треба йому це розблокувати. Це руйнація ізоляції…

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, Володимир Путін робить дедалі більше кроків на міжнародній арені, щоб вийти з ізоляції.

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