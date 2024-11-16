Допоміг Путіну. У Німеччині жорстко критикують рішення Шольца

У Німеччині спалахнули гучні публічні дискусії після того, як канцлер ФРН Олаф Шольц провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.
Головні тези:
- Критики вважають, що угоди, укладені на переговорах, можуть бути розглянуті як прояв слабкості німецького лідера.
- Президент України Володимир Зеленський попереджає, що Путін не має наміру домовлятися про мир з Україною.
- Він також пояснив, що насправді задумав російський диктатор.
Шольц потрапив під шквал критики
Одним з перших своє обурення висловив депутат від головної опозиційної сили ХДС/ХСС Юрген Гардт.
Останній не розуміє, як німецький лідер додумався до такого кроку та навіщо його зробив.
На переконання Гардта, російський диктатор розцінив це рішення Олафа Шольца "як прояв слабкості, а не сили".
Ба більше, німецький політик звинуватив канцлера ФРН в тому, що той допоміг Путіну домогтися "пропагандистського успіху".
Юрген Гардт звернув увагу на те, що німецький лідер "не представив нової конкретної пропозиції і навіть не поставив, так би мовити, ультиматум".
Депутат нагадав, що російський диктатор "розуміє тільки сигнали сили", такі як погроза значно збільшити військову допомогу Україні, наголосив представник ХДС/ХСС.
Він припустив, що Шольц "насамперед прагне дати зрозуміти всередині Німеччини, що саме він виступає за переговори і діалог".
Навіщо Путін погодився на переговори з Шольцом
Президент України Володимир Зеленський попередив міжнародну спільноту, що російський диктатор Володимир Путін не хоче домовлятися про припинення війни проти України.
За словами глави держави, він почав проводити переговори з іноземними лідерами для припинення своєї міжнародної ізоляції.
За словами глави держави, Володимир Путін робить дедалі більше кроків на міжнародній арені, щоб вийти з ізоляції.
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