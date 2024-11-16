Помог Путину. В Германии жестко критикуют решение Шольца

В Германии начались громкие публичные дискуссии после того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- Критики считают, что соглашения, заключенные на переговорах, могут быть рассмотрены как проявление слабости германского канцлера.
- Президент Украины Владимир Зеленский предупреждает, что Путин не намерен договариваться о мире с Украиной.
- Он также ответил, что на самом деле задумал российский диктатор.
Шольц попал под шквал критики
Одним из первых свое возмущение выразил депутат от главной оппозиционной силы ХДС/ХСС Юрген Гардт.
Последний не понимает, как немецкий лидер додумался до такого шага и зачем его сделал.
По мнению Гардта, российский диктатор расценил это решение Олафа Шольца "как проявление слабости, а не силы".
Более того, немецкий политик обвинил канцлера ФРГ в том, что тот помог Путину добиться "пропагандистского успеха".
Юрген Гардт обратил внимание на то, что немецкий лидер "не представил новое конкретное предложение и даже не поставил, так сказать, ультиматум".
Депутат напомнил, что российский диктатор "понимает только сигналы силы", такие как угроза значительно увеличить военную помощь Украине, отметил представитель ХДС/ХСС.
Он предположил, что Шольц "прежде всего стремится дать понять внутри Германии, что именно он выступает за переговоры и диалог".
Зачем Путин согласился на переговоры с Шольцом
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил международное сообщество, что российский диктатор Владимир Путин не хочет договариваться о прекращении войны против Украины.
По словам главы государства, он начал проводить переговоры с иностранными лидерами для прекращения своей международной изоляции.
По словам главы государства, Владимир Путин делает все больше шагов на международной арене, чтобы выйти из изоляции.
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