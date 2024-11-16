Помог Путину. В Германии жестко критикуют решение Шольца
Категория
Политика
Дата публикации

Помог Путину. В Германии жестко критикуют решение Шольца

Шольц
Read in English
Читати українською
Источник:  Tagesschau

В Германии начались громкие публичные дискуссии после того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Главные тезисы

  • Критики считают, что соглашения, заключенные на переговорах, могут быть рассмотрены как проявление слабости германского канцлера.
  • Президент Украины Владимир Зеленский предупреждает, что Путин не намерен договариваться о мире с Украиной.
  • Он также ответил, что на самом деле задумал российский диктатор.

Шольц попал под шквал критики

Одним из первых свое возмущение выразил депутат от главной оппозиционной силы ХДС/ХСС Юрген Гардт.

Последний не понимает, как немецкий лидер додумался до такого шага и зачем его сделал.

По мнению Гардта, российский диктатор расценил это решение Олафа Шольца "как проявление слабости, а не силы".

Более того, немецкий политик обвинил канцлера ФРГ в том, что тот помог Путину добиться "пропагандистского успеха".

Юрген Гардт обратил внимание на то, что немецкий лидер "не представил новое конкретное предложение и даже не поставил, так сказать, ультиматум".

Депутат напомнил, что российский диктатор "понимает только сигналы силы", такие как угроза значительно увеличить военную помощь Украине, отметил представитель ХДС/ХСС.

Он предположил, что Шольц "прежде всего стремится дать понять внутри Германии, что именно он выступает за переговоры и диалог".

Зачем Путин согласился на переговоры с Шольцом

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил международное сообщество, что российский диктатор Владимир Путин не хочет договариваться о прекращении войны против Украины.

По словам главы государства, он начал проводить переговоры с иностранными лидерами для прекращения своей международной изоляции.

Потому что для него это разрушение политической изоляции. Для него это выгодно садиться, разговаривать и не договариваться. Он невыездной, а чтобы разговаривать — это выезд куда-то, а значит, надо ему это разблокировать. Это разрушение изоляции…

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, Владимир Путин делает все больше шагов на международной арене, чтобы выйти из изоляции.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Переговоры Шольца и Путина. Что на самом деле задумал диктатор
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский раскрыл хитрый план Путина после переговоров с Шольцом
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Джонсон бьет тревогу после переговоров Шольца и Путина
Джонсон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?