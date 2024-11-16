Помог Путину. В Германии жестко критикуют решение Шольца

В Германии начались громкие публичные дискуссии после того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Шольц попал под шквал критики

Одним из первых свое возмущение выразил депутат от главной оппозиционной силы ХДС/ХСС Юрген Гардт.

Последний не понимает, как немецкий лидер додумался до такого шага и зачем его сделал.

По мнению Гардта, российский диктатор расценил это решение Олафа Шольца "как проявление слабости, а не силы".

Более того, немецкий политик обвинил канцлера ФРГ в том, что тот помог Путину добиться "пропагандистского успеха".

Юрген Гардт обратил внимание на то, что немецкий лидер "не представил новое конкретное предложение и даже не поставил, так сказать, ультиматум".

Депутат напомнил, что российский диктатор "понимает только сигналы силы", такие как угроза значительно увеличить военную помощь Украине, отметил представитель ХДС/ХСС.

Он предположил, что Шольц "прежде всего стремится дать понять внутри Германии, что именно он выступает за переговоры и диалог".

Зачем Путин согласился на переговоры с Шольцом

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил международное сообщество, что российский диктатор Владимир Путин не хочет договариваться о прекращении войны против Украины.

По словам главы государства, он начал проводить переговоры с иностранными лидерами для прекращения своей международной изоляции.

Потому что для него это разрушение политической изоляции. Для него это выгодно садиться, разговаривать и не договариваться. Он невыездной, а чтобы разговаривать — это выезд куда-то, а значит, надо ему это разблокировать. Это разрушение изоляции… Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, Владимир Путин делает все больше шагов на международной арене, чтобы выйти из изоляции.