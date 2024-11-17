Следующие недели будут решающими. Туск выступил с громким заявлением касательно Украины

По убеждению польского премьера Дональда Туска, последняя атака России против Украины доказала недейственность телефонной дипломатии.
Главные тезисы
- Масштабные атаки РФ на Украину свидетельствуют о необходимости реальной поддержки страны со стороны ее союзников.
- Послы Германии в Украине прокомментировали действия Путина.
- Атаки России на украинскую инфраструктуру свидетельствуют о нежелании Кремля вступать в мирные переговоры.
Туск анонсировал важные изменения
По словам польского политика, телефонная дипломатия не заменит реальную поддержку Украины со стороны всего Запада.
Таким образом, он прокомментировал недавние переговоры немецкого лидера Олафа Шольца и российского диктатора Владимира Путина.
Дональд Туск напомнил союзникам Украины, что никто не сможет остановить нелегитимного президента РФ телефонными звонками.
Стоит отметить, что пока польский политик не объяснил, о чем идет речь.
Посол Германии прокомментировал масштабную атаку РФ на Украину
По мнению посла ФРГ в Украине Мартина Егера, последняя массированная российская атака против инфраструктуры Украины указывает на нежелание Кремля вступать в переговоры о достижении мира.
Как отметил дипломат, своими действиями страна-агрессорка РФ доказывает, что выбирает эскалацию.
С заявлением на этот счет также выступил посол Германии в России Александер Граф Ламбсдорф.
Последний начал утверждать, что время для переговоров с Россией о демилитаризованных зонах или прекращении огня в Украине еще не наступило.
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