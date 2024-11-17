Следующие недели будут решающими. Туск выступил с громким заявлением касательно Украины

Туск анонсировал важные изменения

По словам польского политика, телефонная дипломатия не заменит реальную поддержку Украины со стороны всего Запада.

Таким образом, он прокомментировал недавние переговоры немецкого лидера Олафа Шольца и российского диктатора Владимира Путина.

Дональд Туск напомнил союзникам Украины, что никто не сможет остановить нелегитимного президента РФ телефонными звонками.

Атака минувшей ночью, одна из самых больших в этой войне, доказала, что телефонная дипломатия не может заменить реальную поддержку Украины со стороны всего Запада. Следующие недели будут решающими не только для самой войны, но и для нашего будущего. Дональд Туск Премьер-министр Польши

Стоит отметить, что пока польский политик не объяснил, о чем идет речь.

No-one will stop Putin with phone calls. The attack last night, one of the biggest in this war, has proved that telephone diplomacy cannot replace real support from the whole West for Ukraine. The next weeks will be decisive, not only for the war itself, but also for our future. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2024

Посол Германии прокомментировал масштабную атаку РФ на Украину

По мнению посла ФРГ в Украине Мартина Егера, последняя массированная российская атака против инфраструктуры Украины указывает на нежелание Кремля вступать в переговоры о достижении мира.

Как отметил дипломат, своими действиями страна-агрессорка РФ доказывает, что выбирает эскалацию.

Сегодня утром Россия атаковала энергосистему Украины. Это одна из самых сильных ракетных атак с февраля 2022 года. Президент Путин ведет войну против гражданского населения Украины. Россия выбирает эскалацию, не хочет переговоров, — сказано в сообщении посла. Поделиться

Сьогодні вранці Росія атакувала енергосистему України. Це одна з найсильніших ракетних атак з лютого 2022 року. Президент Путін веде війну проти цивільного населення України. Росія обирає ескалацію, не хоче переговорів. #StandWithUkraine — Martin Jaeger (@MJaegerT) November 17, 2024

С заявлением на этот счет также выступил посол Германии в России Александер Граф Ламбсдорф.

Последний начал утверждать, что время для переговоров с Россией о демилитаризованных зонах или прекращении огня в Украине еще не наступило.