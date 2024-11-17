Следующие недели будут решающими. Туск выступил с громким заявлением касательно Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Следующие недели будут решающими. Туск выступил с громким заявлением касательно Украины

Дональд Туск
Зеленский и Туск
Read in English
Читати українською

По убеждению польского премьера Дональда Туска, последняя атака России против Украины доказала недейственность телефонной дипломатии.

Главные тезисы

  • Масштабные атаки РФ на Украину свидетельствуют о необходимости реальной поддержки страны со стороны ее союзников.
  • Послы Германии в Украине прокомментировали действия Путина.
  • Атаки России на украинскую инфраструктуру свидетельствуют о нежелании Кремля вступать в мирные переговоры.

Туск анонсировал важные изменения

По словам польского политика, телефонная дипломатия не заменит реальную поддержку Украины со стороны всего Запада.

Таким образом, он прокомментировал недавние переговоры немецкого лидера Олафа Шольца и российского диктатора Владимира Путина.

Дональд Туск напомнил союзникам Украины, что никто не сможет остановить нелегитимного президента РФ телефонными звонками.

Атака минувшей ночью, одна из самых больших в этой войне, доказала, что телефонная дипломатия не может заменить реальную поддержку Украины со стороны всего Запада. Следующие недели будут решающими не только для самой войны, но и для нашего будущего.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

Стоит отметить, что пока польский политик не объяснил, о чем идет речь.

Посол Германии прокомментировал масштабную атаку РФ на Украину

По мнению посла ФРГ в Украине Мартина Егера, последняя массированная российская атака против инфраструктуры Украины указывает на нежелание Кремля вступать в переговоры о достижении мира.

Как отметил дипломат, своими действиями страна-агрессорка РФ доказывает, что выбирает эскалацию.

Сегодня утром Россия атаковала энергосистему Украины. Это одна из самых сильных ракетных атак с февраля 2022 года. Президент Путин ведет войну против гражданского населения Украины. Россия выбирает эскалацию, не хочет переговоров, — сказано в сообщении посла.

С заявлением на этот счет также выступил посол Германии в России Александер Граф Ламбсдорф.

Последний начал утверждать, что время для переговоров с Россией о демилитаризованных зонах или прекращении огня в Украине еще не наступило.

Сейчас Россия бомбит Украину каждый день, и, к сожалению, мы еще не на том этапе, когда можем обсуждать это, — сказал дипломат.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский раскрыл хитрый план Путина после переговоров с Шольцом
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Джонсон бьет тревогу после переговоров Шольца и Путина
Джонсон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Помог Путину. В Германии жестко критикуют решение Шольца
Шольц

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?