Это не сработает. Глава МИД Британии публично высмеял Путина

По убеждению шефа британской дипломатии Дэвида Лемми, ударами по энергетической инфраструктуре Россия снова пытается ослабить решительность Украины, однако у нее ничего не получится.
Главные тезисы
- Дэвид Лэмми прокомментировал новую атаку РФ на Украину.
- В НАТО также отреагировали на усиление российского террора.
- Массированный удар РФ по объектам энергетического сектора Украины включал разные типы ракет и ударных дронов.
Путин не может сломать Украину
Британский министр обратил внимание российского диктатора на то, что союзники будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".
Стоит отметить, что в НАТО также осудили массированную атаку России на Украину.
В блоке отметили, что это воздушное нападение было нацелено на критически важную энергетическую инфраструктуру.
Атака РФ на Украину 17 ноября — подробности
Российская армия нанесла массированный комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа «Shahed».
Силы ПВО зафиксировали и осуществили сопровождение 210 воздушных целей противника — 120 ракет и 90 БпЛА.
1 гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";
8 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал»;
101 крылатая ракета Х-101, «Калибр»;
1 баллистическая ракета "Искандер-М";
4 крылатые/противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П;
5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
90 ударных БпЛА/дронов неустановленного типа.
По состоянию на 12:00 есть информация об уничтожении 144 воздушных целей -102 ракет и 42 БпЛА:
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