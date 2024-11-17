Это не сработает. Глава МИД Британии публично высмеял Путина
Категория
Украина
Дата публикации

Это не сработает. Глава МИД Британии публично высмеял Путина

Путин
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Источник:  online.ua

По убеждению шефа британской дипломатии Дэвида Лемми, ударами по энергетической инфраструктуре Россия снова пытается ослабить решительность Украины, однако у нее ничего не получится.

Главные тезисы

  • Дэвид Лэмми прокомментировал новую атаку РФ на Украину.
  • В НАТО также отреагировали на усиление российского террора.
  • Массированный удар РФ по объектам энергетического сектора Украины включал разные типы ракет и ударных дронов.

Путин не может сломать Украину

Британский министр обратил внимание российского диктатора на то, что союзники будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Жалкие удары России по энергетической инфраструктуре Украины накануне третьей зимы войны в Украине еще раз демонстрируют желание Путина ослабить решительность страны, которая, как он думал, будет побеждена в считанные дни. Это не сработает. Мы стоим с Украиной. Сегодня и столько, сколько потребуется, — сказано в заявлении Дэвида Лемми.

Стоит отметить, что в НАТО также осудили массированную атаку России на Украину.

В блоке отметили, что это воздушное нападение было нацелено на критически важную энергетическую инфраструктуру.

Альянс поддерживает Украину, и союзники будут продолжать вносить свой вклад в укрепление обороноспособности Украины, заявила представитель НАТО. В НАТО также воспользовались возможностью успокоить своих союзников.

Атака РФ на Украину 17 ноября — подробности

Российская армия нанесла массированный комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа «Shahed».

Силы ПВО зафиксировали и осуществили сопровождение 210 воздушных целей противника — 120 ракет и 90 БпЛА.

  • 1 гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";

  • 8 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал»;

  • 101 крылатая ракета Х-101, «Калибр»;

  • 1 баллистическая ракета "Искандер-М";

  • 4 крылатые/противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П;

  • 5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

  • 90 ударных БпЛА/дронов неустановленного типа.

По состоянию на 12:00 есть информация об уничтожении 144 воздушных целей -102 ракет и 42 БпЛА:

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