Это не сработает. Глава МИД Британии публично высмеял Путина

По убеждению шефа британской дипломатии Дэвида Лемми, ударами по энергетической инфраструктуре Россия снова пытается ослабить решительность Украины, однако у нее ничего не получится.

Путин не может сломать Украину

Британский министр обратил внимание российского диктатора на то, что союзники будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Жалкие удары России по энергетической инфраструктуре Украины накануне третьей зимы войны в Украине еще раз демонстрируют желание Путина ослабить решительность страны, которая, как он думал, будет побеждена в считанные дни. Это не сработает. Мы стоим с Украиной. Сегодня и столько, сколько потребуется, — сказано в заявлении Дэвида Лемми. Поделиться

Russia's deplorable strikes against Ukraine's energy infrastructure, ahead of Ukraine's 3rd winter of war, further shows Putin's desire to weaken the resolve of a country he thought would be beaten in days. It won't work. We stand with Ukraine. Today and for as long as it takes. — David Lammy (@DavidLammy) November 17, 2024

Стоит отметить, что в НАТО также осудили массированную атаку России на Украину.

В блоке отметили, что это воздушное нападение было нацелено на критически важную энергетическую инфраструктуру.

Альянс поддерживает Украину, и союзники будут продолжать вносить свой вклад в укрепление обороноспособности Украины, заявила представитель НАТО. В НАТО также воспользовались возможностью успокоить своих союзников. Поделиться

Атака РФ на Украину 17 ноября — подробности

Российская армия нанесла массированный комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа «Shahed».

Силы ПВО зафиксировали и осуществили сопровождение 210 воздушных целей противника — 120 ракет и 90 БпЛА.

1 гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";

8 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал»;

101 крылатая ракета Х-101, «Калибр»;

1 баллистическая ракета "Искандер-М";

4 крылатые/противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П;

5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

90 ударных БпЛА/дронов неустановленного типа.