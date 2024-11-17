Бывшая учительница сбила российскую ракету "Иглой" — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бывшая учительница сбила российскую ракету "Иглой" — видео

Воздушные Силы ВСУ
Военная Наталья
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Военная Наталья Грабарчук с первой попытки уничтожила российскую ракету из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Главные тезисы

  • Наталья Грабарчук – бывшая воспитательница дошкольного учебного заведения.
  • Несколько лет назад она решила сменить профессию и вступила в ряды Вооруженных сил.
  • Наталья Грабарчук уже поделилась своими эмоциями.

Военная Наталья впервые продемонстрировала свои умения

Стоит обратить внимание на то, что для женщины это был первый боевой пуск — и он оказался успешным. Эту информацию официально подтвердили Воздушные Силы ВСУ.

Нельзя также игнорировать тот факт, что еще три года назад Наталья Грабарчук работала воспитательницей дошкольного учебного заведения.

Однако затем она решила сменить профессию и вступила в ряды Вооруженных сил.

По состоянию на сегодняшний день военная служит стрелком-зенитчиком ракетного подразделения Галицко-Волынской радиотехнической бригады воздушного командования "Запад".

Там поделились видео, на котором женщина совершает пуск, которым уничтожает потенциальную угрозу для украинских городов.

"Наташа, попала!" — слышен радостный голос за кадром.

После этого Наталья приседает и с удивлением закрывает лицо руками.

Как сама Наталья комментирует свой успешный дебют

По словам женщины, когда российская ракета оказалась перед ней, она отбросила все эмоции и волнения.

Я совершила сотни учебных пусков на тренажерах. А тут — первый боевой и в цель! — поделилась впечатлениями Наталья.

Она также призналась, что ПЗРК давил не только 18-килограммовым весом, но и ответственностью. На этом фоне военная искренне радовалась своему первому достижению.

Очень рада, что мне это удалось. Уже после боевой работы немного дала волю эмоциям. В составе нашей мобильной огневой группы — военнослужащие-женщины. Мы прилагаем максимум усилий для достижения результата, отдаем все свои силы, — рассказала Наталья.

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