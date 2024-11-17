Бывшая учительница сбила российскую ракету "Иглой" — видео

Военная Наталья впервые продемонстрировала свои умения

Стоит обратить внимание на то, что для женщины это был первый боевой пуск — и он оказался успешным. Эту информацию официально подтвердили Воздушные Силы ВСУ.

Нельзя также игнорировать тот факт, что еще три года назад Наталья Грабарчук работала воспитательницей дошкольного учебного заведения.

Однако затем она решила сменить профессию и вступила в ряды Вооруженных сил.

По состоянию на сегодняшний день военная служит стрелком-зенитчиком ракетного подразделения Галицко-Волынской радиотехнической бригады воздушного командования "Запад".

Там поделились видео, на котором женщина совершает пуск, которым уничтожает потенциальную угрозу для украинских городов.

"Наташа, попала!" — слышен радостный голос за кадром. Поделиться

После этого Наталья приседает и с удивлением закрывает лицо руками.

Как сама Наталья комментирует свой успешный дебют

По словам женщины, когда российская ракета оказалась перед ней, она отбросила все эмоции и волнения.

Я совершила сотни учебных пусков на тренажерах. А тут — первый боевой и в цель! — поделилась впечатлениями Наталья. Поделиться

Она также призналась, что ПЗРК давил не только 18-килограммовым весом, но и ответственностью. На этом фоне военная искренне радовалась своему первому достижению.