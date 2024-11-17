Шольц объяснил свое скандальное решение относительно Путина

Немецкий лидер Олаф Шольц впервые публично прокомментировал свои телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- Шольц утверждает, что звонил Путину с целью поддержать Украину.
- Немецкий лидер отметил, что поддержка Украины важна и необходима, поскольку именно Россия начала войну.
- Шольц дал еще одно громкое обещание.
Зачем Шольц звонил Путину
Как утверждает канцлер ФРГ, во время беседы он хотел дать понять российскому диктатору, что тот не может рассчитывать, что поддержка Украины со стороны Германии, Европы и многих других стран мира уменьшится.
С таким заявлением он выступил накануне отъезда на саммит G20 в Рио-де-Жанейро.
На этом фоне Олаф Шольц официально подтвердил, что позиция Путина по отношению к войне не изменилась.
Кроме того, немецкий лидер привел еще один довод в защиту своего звонка в Москву.
По мнению Шольца, было бы неправильно, если бы состоялся разговор между новым президентом США и российским диктатором и не было разговора между Путиным и главой правительства важного европейского государства.
Шольц обратился ко всем союзникам Германии
По его словам, все партнеры Украины не должны питать иллюзий и быть наивными, поскольку именно Россия и Путин начали эту войну.
Канцлер ФРГ подчеркнул, что россияне готовы рисковать ресурсами, в том числе своими людьми, для захвата всей Украины.
Кроме того, немецкий лидер публично пообещал, что ни одно решение не будет принято за спиной Украины.
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