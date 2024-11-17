Шольц пояснив своє скандальне рішення стосовно Путіна

Навіщо Шольц дзвонив Путіну

Як стверджує канцлер ФРН, під час бесіди він хотів дати зрозуміти російському диктатору, "що він не може розраховувати на те, що підтримка України з боку Німеччини, Європи та багатьох інших країн світу зменшиться".

З такою заявою він виступив напередодні від'їзду на саміт G20 в Ріо-де-Жанейро.

На цьому тлі Олаф Шольц офіційно підтвердив, що позиція Путіна щодо війни не змінилася.

Окрім того, німецький лідер навів ще один аргумент на захист свого дзвінка в Москву.

На переконання Шольца, було б неправильно, якби відбулась розмова між новим президентом США та російським диктатором і не було розмови між Путіним і главою уряду важливої європейської держави.

Шольц звернувся до всіх союзників Німеччині

За його словами, усі партнери України не не повинні мати ілюзій і бути наївними, оскільки саме Росія і Путін розпочали цю війну.

Канцлер ФРН також наголосив, що росіяни готові ризикувати ресурсами, у тому числі своїми людьми, для захоплення всієї України.

Вони хочуть відібрати в неї суверенітет і демократію. Ми не можемо цього дозволити і не дозволимо. Тому важливо дати сьогодні зрозуміти, що ми не припинимо нашу підтримку. З боку Росії було би ілюзією думати, що Україна в майбутньому не зможе розраховувати на нашу підтримку. Олаф Шольц Канцлер ФРН

Окрім того, німецький лідер публічно пообіцяв, що жодне рішення не буде ухвалене за спиною України.