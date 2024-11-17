Шольц пояснив своє скандальне рішення стосовно Путіна

Німецький лідер Олаф Шольц уперше публічно прокоментував свої телефонні перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним.
Головні тези:
- Шольц стверджує, що він дзвонив Путіну з метою підтримати Україну.
- Німецький лідер відзначив, що підтримка України є важливою та необхідною, оскільки саме Росія розпочала війну.
- Шольц дав ще одну гучну обіцянку.
Навіщо Шольц дзвонив Путіну
Як стверджує канцлер ФРН, під час бесіди він хотів дати зрозуміти російському диктатору, "що він не може розраховувати на те, що підтримка України з боку Німеччини, Європи та багатьох інших країн світу зменшиться".
З такою заявою він виступив напередодні від'їзду на саміт G20 в Ріо-де-Жанейро.
На цьому тлі Олаф Шольц офіційно підтвердив, що позиція Путіна щодо війни не змінилася.
Окрім того, німецький лідер навів ще один аргумент на захист свого дзвінка в Москву.
На переконання Шольца, було б неправильно, якби відбулась розмова між новим президентом США та російським диктатором і не було розмови між Путіним і главою уряду важливої європейської держави.
Шольц звернувся до всіх союзників Німеччині
За його словами, усі партнери України не не повинні мати ілюзій і бути наївними, оскільки саме Росія і Путін розпочали цю війну.
Канцлер ФРН також наголосив, що росіяни готові ризикувати ресурсами, у тому числі своїми людьми, для захоплення всієї України.
Окрім того, німецький лідер публічно пообіцяв, що жодне рішення не буде ухвалене за спиною України.
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