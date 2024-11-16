Курская операция. Чего дальше ждать от армии РФ

Согласно данным эстонских разведчиков, Россия активно накапливает войска, чтобы попытаться вытеснить украинских воинов из Курской области в ближайшие недели или месяцы.

Что известно о развитии ситуации на Курщине

С прогнозом по этому поводу выступил глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии Ант Кивисельг.

Он обращает внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день в Курской области продолжаются атаки, как украинских, так и российских войск. Кроме того, отмечается, что некоторые участки переходят от одной стороны к другой.

Нельзя также игнорировать тот факт, что контингент российских войск на Курщине постоянно растет.

Согласно данным Сил обороны Украины, в настоящее время в регионе находится около 50 тысяч военнослужащих, из которых около 10 тысяч — северокорейские.

Что дальше планирует делать армия РФ

Глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии Ант Кивисельг озвучил прогноз, что такое большое количество российских солдат и возможная концентрация в приграничных районах выражает желание РФ вытеснить украинские силы из Курской области в ближайшие недели или месяцы.

Скорее всего, они попытаются это сделать до наступления холодов или, самое позднее, в январе 2025 года, подчеркнул он. Поделиться

Кроме того, сообщается, что зафиксировано увеличение количества атак РФ в Донецкой и Луганской областях.