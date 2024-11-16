Курская операция. Чего дальше ждать от армии РФ

Согласно данным эстонских разведчиков, Россия активно накапливает войска, чтобы попытаться вытеснить украинских воинов из Курской области в ближайшие недели или месяцы.
Главные тезисы
- РФ стягивает все большее количество войск на Курщину.
- Силам обороны Украины удается сохранять под своим контролем захваченные территории.
- Зафиксировано увеличение количества атак РФ в Донецкой и Луганской областях и давление на ВСУ.
Что известно о развитии ситуации на Курщине
С прогнозом по этому поводу выступил глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии Ант Кивисельг.
Он обращает внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день в Курской области продолжаются атаки, как украинских, так и российских войск. Кроме того, отмечается, что некоторые участки переходят от одной стороны к другой.
Нельзя также игнорировать тот факт, что контингент российских войск на Курщине постоянно растет.
Согласно данным Сил обороны Украины, в настоящее время в регионе находится около 50 тысяч военнослужащих, из которых около 10 тысяч — северокорейские.
Что дальше планирует делать армия РФ
Глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии Ант Кивисельг озвучил прогноз, что такое большое количество российских солдат и возможная концентрация в приграничных районах выражает желание РФ вытеснить украинские силы из Курской области в ближайшие недели или месяцы.
Кроме того, сообщается, что зафиксировано увеличение количества атак РФ в Донецкой и Луганской областях.
По словам Кивисельга, большинство боевых столкновений происходят в Покровском и Кураховском районах. Именно на этих участках фронта армия РФ постоянно увеличивает давление на ВСУ.
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