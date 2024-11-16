Курська операція. Чого далі очікувати від армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Курська операція. Чого далі очікувати від армії РФ

армія РФ
Джерело:  ERR

Згідно з даними естонських розвідників, Росія активно накопичує війська, щоб спробувати витіснити українських воїнів з Курської області в найближчі тижні чи місяці.

Головні тези:

  • РФ стягує дедалі більше військ на Курщину.
  • Силам оборони України вдається зберігати під свої контролем захоплені території.
  • Зафіксовано збільшення кількості атак РФ в Донецькій і Луганській областях та тиск на ЗСУ.

Що відомо про розвиток ситуації на Курщині

З прогнозом з цього приводу виступив очільник розвідувального центру Сил оборони Естонії Ант Ківісельг.

Він звертає увагу на те, що станом на сьогодні у Курській області тривають атаки, як українських, так і російських військ. Окрім того, наголошується, що певні ділянки переходять від однієї сторони до іншої.

Не можна також ігнорувати той факт, що контингент російських військ на Курщині невпинно зростає.

Згідно з даними Сил оборони України, наразі у регіоні знаходиться близько 50 тисяч військовослужбовців, з яких близько 10 тисяч — північнокорейські.

Що далі планує робити армія РФ

Очільник розвідувального центру Сил оборони Естонії Ант Ківісельг озвучив прогноз, що така велика кількість російських солдатів і можлива концентрація в прикордонних районах виражає бажання РФ витіснити українські сили з Курської області в найближчі тижні або місяці.

Найімовірніше, вони спробують це зробити до настання холодів або, найпізніше, у січні 2025 року, — наголосив він.

Окрім того, наголошується, що зафіксовано збільшення кількості атак РФ в Донецькій і Луганській областях.

За словами Ківісельга, більшість бойових зіткнень відбуваються в Покровському та Курахівському районах. Саме на цих ділянках фронту армія РФ постійно нарощує тиск на ЗСУ.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Курська операція. Яка тактика допомогла Україні обхитрити РФ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Курська операція. Сирський підбив підсумки 3 місяців контрнаступу
Олександр Сирський
Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Курська операція. Як Україна вкотре змогла обхитрити РФ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?