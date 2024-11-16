Курська операція. Чого далі очікувати від армії РФ

Згідно з даними естонських розвідників, Росія активно накопичує війська, щоб спробувати витіснити українських воїнів з Курської області в найближчі тижні чи місяці.

Що відомо про розвиток ситуації на Курщині

З прогнозом з цього приводу виступив очільник розвідувального центру Сил оборони Естонії Ант Ківісельг.

Він звертає увагу на те, що станом на сьогодні у Курській області тривають атаки, як українських, так і російських військ. Окрім того, наголошується, що певні ділянки переходять від однієї сторони до іншої.

Не можна також ігнорувати той факт, що контингент російських військ на Курщині невпинно зростає.

Згідно з даними Сил оборони України, наразі у регіоні знаходиться близько 50 тисяч військовослужбовців, з яких близько 10 тисяч — північнокорейські.

Що далі планує робити армія РФ

Очільник розвідувального центру Сил оборони Естонії Ант Ківісельг озвучив прогноз, що така велика кількість російських солдатів і можлива концентрація в прикордонних районах виражає бажання РФ витіснити українські сили з Курської області в найближчі тижні або місяці.

Найімовірніше, вони спробують це зробити до настання холодів або, найпізніше, у січні 2025 року, — наголосив він. Поширити

Окрім того, наголошується, що зафіксовано збільшення кількості атак РФ в Донецькій і Луганській областях.