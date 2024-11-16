Курська операція. Чого далі очікувати від армії РФ

Згідно з даними естонських розвідників, Росія активно накопичує війська, щоб спробувати витіснити українських воїнів з Курської області в найближчі тижні чи місяці.
Головні тези:
- РФ стягує дедалі більше військ на Курщину.
- Силам оборони України вдається зберігати під свої контролем захоплені території.
- Зафіксовано збільшення кількості атак РФ в Донецькій і Луганській областях та тиск на ЗСУ.
Що відомо про розвиток ситуації на Курщині
З прогнозом з цього приводу виступив очільник розвідувального центру Сил оборони Естонії Ант Ківісельг.
Він звертає увагу на те, що станом на сьогодні у Курській області тривають атаки, як українських, так і російських військ. Окрім того, наголошується, що певні ділянки переходять від однієї сторони до іншої.
Не можна також ігнорувати той факт, що контингент російських військ на Курщині невпинно зростає.
Згідно з даними Сил оборони України, наразі у регіоні знаходиться близько 50 тисяч військовослужбовців, з яких близько 10 тисяч — північнокорейські.
Що далі планує робити армія РФ
Очільник розвідувального центру Сил оборони Естонії Ант Ківісельг озвучив прогноз, що така велика кількість російських солдатів і можлива концентрація в прикордонних районах виражає бажання РФ витіснити українські сили з Курської області в найближчі тижні або місяці.
Окрім того, наголошується, що зафіксовано збільшення кількості атак РФ в Донецькій і Луганській областях.
За словами Ківісельга, більшість бойових зіткнень відбуваються в Покровському та Курахівському районах. Саме на цих ділянках фронту армія РФ постійно нарощує тиск на ЗСУ.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-