Колишня вчителька збила російську ракету "Іглою" — відео

Військова Наталія Грабарчук з першої спроби знищила російську ракету з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

Військова Наталія уперше продемонструвала свої вміння

Варто звернути увагу на те, що для жінки це був перший бойовий пуск — і він виявився успішним. Цю інформацію офіційно підтвердили Повітряні Сили ЗСУ.

Не можна також ігнорувати той факт, що ще 3 роки тому Наталія Грабарчук працювала вихователькою дошкільного навчального закладу.

Однак потім вона вирішила змінити професію і вступила до лав Збройних сил.

Станом на сьогодні військова служить стрілцем-зенітником ракетного підрозділу Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування "Захід".

Там поділилися відео, на якому жінка робить пуск, яким знищує потенційну загрозу для українських міст.

"Наташа, попала!" — чути радісний голос за кадром. Поширити

Після цього Наталя присідає та з подиву закриває обличчя руками.

Як сама Наталя коментує свій успішний дебют

За словами жінки, коли російська ракета опинилася перед нею, вона відкинула всі емоції і хвилювання.

Я зробила сотні навчальних пусків на тренажерах. А тут — перший бойовий і в ціль! — поділилася враженнями Наталія. Поширити

Вона також зізналася, що ПЗРК тиснув не лише 18-кілограмовою вагою, а й відповідальністю. На цьому тлі військова щиро раділа своєму першому досягненню.