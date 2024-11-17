Колишня вчителька збила російську ракету "Іглою" — відео

Військова Наталія Грабарчук з першої спроби знищила російську ракету з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".
Головні тези:
- Наталія Грабарчук - колишня вихователька дошкільного навчального закладу.
- Кілька років тому вона вирішила змінити професію і вступила до лав Збройних сил.
- Наталія Грабарчук уже поділилася своїми емоціями.
Військова Наталія уперше продемонструвала свої вміння
Варто звернути увагу на те, що для жінки це був перший бойовий пуск — і він виявився успішним. Цю інформацію офіційно підтвердили Повітряні Сили ЗСУ.
Не можна також ігнорувати той факт, що ще 3 роки тому Наталія Грабарчук працювала вихователькою дошкільного навчального закладу.
Однак потім вона вирішила змінити професію і вступила до лав Збройних сил.
Станом на сьогодні військова служить стрілцем-зенітником ракетного підрозділу Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування "Захід".
Там поділилися відео, на якому жінка робить пуск, яким знищує потенційну загрозу для українських міст.
Після цього Наталя присідає та з подиву закриває обличчя руками.
Як сама Наталя коментує свій успішний дебют
За словами жінки, коли російська ракета опинилася перед нею, вона відкинула всі емоції і хвилювання.
Вона також зізналася, що ПЗРК тиснув не лише 18-кілограмовою вагою, а й відповідальністю. На цьому тлі військова щиро раділа своєму першому досягненню.
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