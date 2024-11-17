Колишня вчителька збила російську ракету "Іглою" — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Колишня вчителька збила російську ракету "Іглою" — відео

Повітряні Сили ЗСУ
військова Наталя

Військова Наталія Грабарчук з першої спроби знищила російську ракету з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

Головні тези:

  • Наталія Грабарчук - колишня вихователька дошкільного навчального закладу.
  • Кілька років тому вона вирішила змінити професію і вступила до лав Збройних сил.
  • Наталія Грабарчук уже поділилася своїми емоціями.

Військова Наталія уперше продемонструвала свої вміння

Варто звернути увагу на те, що для жінки це був перший бойовий пуск — і він виявився успішним. Цю інформацію офіційно підтвердили Повітряні Сили ЗСУ.

Не можна також ігнорувати той факт, що ще 3 роки тому Наталія Грабарчук працювала вихователькою дошкільного навчального закладу.

Однак потім вона вирішила змінити професію і вступила до лав Збройних сил.

Станом на сьогодні військова служить стрілцем-зенітником ракетного підрозділу Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування "Захід".

Там поділилися відео, на якому жінка робить пуск, яким знищує потенційну загрозу для українських міст.

"Наташа, попала!" — чути радісний голос за кадром.

Після цього Наталя присідає та з подиву закриває обличчя руками.

Як сама Наталя коментує свій успішний дебют

За словами жінки, коли російська ракета опинилася перед нею, вона відкинула всі емоції і хвилювання.

Я зробила сотні навчальних пусків на тренажерах. А тут — перший бойовий і в ціль! — поділилася враженнями Наталія.

Вона також зізналася, що ПЗРК тиснув не лише 18-кілограмовою вагою, а й відповідальністю. На цьому тлі військова щиро раділа своєму першому досягненню.

Дуже рада, що мені це вдалося. Вже після бойової роботи трохи дала волю емоціям. У складі нашої мобільної вогневої групи — військовослужбовці-жінки. Ми докладаємо максимум зусиль для досягнення результату, віддаємо всі свої сили, — розповіла Наталя.

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