Путин обновил ядерную доктрину РФ — появилась первая реакция США

Команда американского лидера Джо Байдена не планирует корректировать свою политику ядерного сдерживания в ответ на утвержденную Россией обновленную ядерную доктрину.
Главные тезисы
- Обновленная ядерная доктрина России предусматривает новые условия применения ядерного оружия.
- США не планируют изменять свою политику ядерного сдерживания.
- Привлечение солдат КНДР в войну против Украины считается серьезной эскалацией.
Путину снова не удалось запугать США
Новое решение российского диктатора Владимира Путина прокомментировал представитель Совета национальной безопасности Белого дома.
Как известно, нелегитимный президент России недавно расширил “основания” для применения ядерного оружия.
По словам одного из инсайдеров, официальный Вашингтон "не был удивлен заявлением России о том, что она обновит свою ядерную доктрину", поскольку она об этом неоднократно говорила, прибегая к "безответственной риторике".
Кроме того, он обратил внимание на то, что привлечение Путиным солдат КНДР к войне против Украины является "существенной эскалацией".
Обновление ядерной доктрины России — что известно
В документе речь идет о том, что так называемая "агрессия" против России или ее союзников со стороны неядерного государства, при поддержке ядерной страны, будет расценена как совместное нападение.
Кроме того, сообщается, что Москва может применить ядерное оружие в случае критической угрозы ее суверенитету или территориальной целостности, а также территории Беларуси.
Более того, указано, что готовность и решительность страны-агрессорки применить ядерное оружие должны служить средством ядерного сдерживания.
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