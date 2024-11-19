У чому полягає головна проблема України на фронті — версія США
Категорія
Україна
Дата публікації

У чому полягає головна проблема України на фронті — версія США

ЗСУ
Джерело:  PBS NewsHour

Україна опинилась у складній ситуації на полі бою, оскільки має серйозні проблеми з проведенням мобілізації. З такою заявою виступив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Головні тези:

  • Надання різноманітної зброї не вирішить всі проблеми України на фронті.
  • За словами Саллівана, ключовим фактором на фронті залишається кількість військ.
  • Саме тому США закликають Київ зосередитися на посиленні своїх позицій у цьому плані.

Україна не зможе перемогти лише зброєю

Джейк Салліван звернув увагу на те, що Сили оборони України отримала багато різної зброї, зокрема й американської, однак армія РФ все одно повільно просувається вперед.

Він також нагадав, що США передали ЗСУ танки, підтримали надання винищувачів F-16, систем HIMARS та Patriot. Однак навіть це не змогло нічого змінити.

Україна опинилася в більш складному становищі на полі бою, що свідчить про те, що немає прямої лінії між цими системами озброєнь і тим, як вона діє на полі бою. Де пролягає найпряміший зв'язок між українськими досягненнями і внесками? Він пролягає через мобілізацію та людські ресурси.

Джейк Салліван

Джейк Салліван

Радник президента США з національної безпеки

США не бачать своєї провини у загостренні ситуації на фронті

На переконання радника Джо Байдена, якби ЗСУ отримали дозвіл на отримання якоїсь із систем озброєнь раніше, то це б суттєво не вплинуло на поле бою.

Чи побачили ми помітну різницю на полі бою після того, як надали танки Україні? Аналогічно, чи помітили ми помітну різницю у використанні винищувачів F-16? Ми вважаємо, жодна система озброєнь не має вирішального значення у цій битві, — додав він.

Джейк Салліван звернув увагу на те, що найважливішим фактором все одно залишається чисельність війська.

Саме тому команда президента США закликає українську владу зробити більше, щоб зміцнити свої позиції з точки зору кількості сил, які вона має на полі бою.

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