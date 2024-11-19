У чому полягає головна проблема України на фронті — версія США

Україна опинилась у складній ситуації на полі бою, оскільки має серйозні проблеми з проведенням мобілізації. З такою заявою виступив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
Головні тези:
- Надання різноманітної зброї не вирішить всі проблеми України на фронті.
- За словами Саллівана, ключовим фактором на фронті залишається кількість військ.
- Саме тому США закликають Київ зосередитися на посиленні своїх позицій у цьому плані.
Україна не зможе перемогти лише зброєю
Джейк Салліван звернув увагу на те, що Сили оборони України отримала багато різної зброї, зокрема й американської, однак армія РФ все одно повільно просувається вперед.
Він також нагадав, що США передали ЗСУ танки, підтримали надання винищувачів F-16, систем HIMARS та Patriot. Однак навіть це не змогло нічого змінити.
США не бачать своєї провини у загостренні ситуації на фронті
На переконання радника Джо Байдена, якби ЗСУ отримали дозвіл на отримання якоїсь із систем озброєнь раніше, то це б суттєво не вплинуло на поле бою.
Джейк Салліван звернув увагу на те, що найважливішим фактором все одно залишається чисельність війська.
Саме тому команда президента США закликає українську владу зробити більше, щоб зміцнити свої позиції з точки зору кількості сил, які вона має на полі бою.
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