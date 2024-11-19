Вже час. Зеленський звернувся до Німеччини після рішення Путіна

Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що після заяв російського диктатора Володимира Путіна про оновлення ядерної стратегії час і Німеччині підтримати рішення партнерів про далекобійність для України.
Головні тези:
- Зеленський закликав Німеччину відреагувати конкретними рішеннями на нові погрози Путіна.
- Президент України активно працює над ухваленням рішень про далекобійність для ЗСУ.
- Італія поки не готова надати Україні дозвіл на далекобійні удари.
Зеленський публічно звернувся до Шольца та його команди
З такою заявою президент України виступив під час спільної пресконференції з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен.
За словами глави держави, наразі він та його команда активно працюють над тим, щоб усі союзники Києва нарешті ухвалили рішення про далекобійність для ЗСУ.
Окрім того, український лідер наголосив, що "дуже важливо до цих рішень додати кількість можливостей, якими ми можемо зменшити військовий потенціал РФ, де б він не перебував".
Італія поки не дає дозвіл Україні на далекобійні удари
Про це повідомила прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні.
За словами політикині, вона розуміє рішення американського лідера Джо Байдена дозволити Україні удари далекобійною зброєю по території Росії.
Попри це, станом на сьогодні Рим не планує змінювати свою позицію у цьому питанні.
За словами Мелоні, дозвіл на удари ракетами ATACMS по Росії — це "відповідь на безпрецедентну агресію Росії напередодні саміту G20, в якому Росія бере участь".
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