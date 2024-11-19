Вже час. Зеленський звернувся до Німеччини після рішення Путіна

Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що після заяв російського диктатора Володимира Путіна про оновлення ядерної стратегії час і Німеччині підтримати рішення партнерів про далекобійність для України.

Зеленський публічно звернувся до Шольца та його команди

З такою заявою президент України виступив під час спільної пресконференції з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен.

За словами глави держави, наразі він та його команда активно працюють над тим, щоб усі союзники Києва нарешті ухвалили рішення про далекобійність для ЗСУ.

Я думаю, що після заяв (Путіна. — ред.) про ядерну зброю вже час і Німеччині підтримати відповідні рішення, — наголосив глава держави. Володимир Зеленський Президент України

Окрім того, український лідер наголосив, що "дуже важливо до цих рішень додати кількість можливостей, якими ми можемо зменшити військовий потенціал РФ, де б він не перебував".

Італія поки не дає дозвіл Україні на далекобійні удари

Про це повідомила прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні.

За словами політикині, вона розуміє рішення американського лідера Джо Байдена дозволити Україні удари далекобійною зброєю по території Росії.

Попри це, станом на сьогодні Рим не планує змінювати свою позицію у цьому питанні.

Італія зробила інший вибір, ми завжди зосереджувалися на питанні протиповітряної оборони. Очевидно, я розумію погляд інших країн, — наголосила вона. Поширити

За словами Мелоні, дозвіл на удари ракетами ATACMS по Росії — це "відповідь на безпрецедентну агресію Росії напередодні саміту G20, в якому Росія бере участь".