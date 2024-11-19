Диво від Трампа. Зеленський озвучив попередження для всіх українців

За словами українського лідера Володимира Зеленського, усім українцям потрібно старанно працювати кожного дня, а не чекати дива від нового очільника Білого дому Дональда Трампа.
Головні тези:
- Президент Зеленський попередив про важкі випробування, з якими може стикнутися Україна.
- Стійкість українського народу визначить долю Європи та всього світу.
- Президент закликав українців об'єднатися, а не чекати дива від Трампа.
Росія поки не планує зупинятися
Важливе попередження глава держави озвучив, виступаючи у парламенті України.
Володимир Зеленський звернув увагу на те, що протягом багатьох місяців Покровськ і Куп’янськ знаходяться у тяжких випробуваннях, у важкій ситуації.
Що важливо розуміти, не кращою наразі є ситуація й на інших напрямках, де країна-агресорка РФ наважилася на наймасштабніші втрати у цій війні.
Не варто очікувати, що Трамп самотужки врятує Україну
На переконання Володимира Зеленського, саме від стійкості українського народу залежить і доля Європи.
Глава держави наголосив, що ніхто не хоче жити в диктатурі. За словами, ця битва не тільки про Покровськ, Куп’янськ чи будь-яке наше українське місто, містечко, село, не тільки про якийсь конкретний регіон.
Він також попередив, що порізно виграти у цій битві просто неможливо.
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