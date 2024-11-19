Диво від Трампа. Зеленський озвучив попередження для всіх українців

За словами українського лідера Володимира Зеленського, усім українцям потрібно старанно працювати кожного дня, а не чекати дива від нового очільника Білого дому Дональда Трампа.

Росія поки не планує зупинятися

Важливе попередження глава держави озвучив, виступаючи у парламенті України.

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що протягом багатьох місяців Покровськ і Куп’янськ знаходяться у тяжких випробуваннях, у важкій ситуації.

Що важливо розуміти, не кращою наразі є ситуація й на інших напрямках, де країна-агресорка РФ наважилася на наймасштабніші втрати у цій війні.

Ми всі маємо розуміти за що ворог сплачує таку ціну — Росія хоче руйнації нашої держави, наших людей. Руйнації нашої стійкості. Українська стійкість на цій війні від Куп’янська до Покровська і далі до Запоріжжя може забезпечити фундаментальні передумови для справедливого завершення цієї війни. Володимир Зеленський Президент України

Не варто очікувати, що Трамп самотужки врятує Україну

На переконання Володимира Зеленського, саме від стійкості українського народу залежить і доля Європи.

Глава держави наголосив, що ніхто не хоче жити в диктатурі. За словами, ця битва не тільки про Покровськ, Куп’янськ чи будь-яке наше українське місто, містечко, село, не тільки про якийсь конкретний регіон.

Ця битва про всю Україну, про всю Європу, про порядок чи хаос для всього світу. І поки весь світ чекає на диво від Трампа, дай Бог, ми з вами маємо не чекати, ми маємо не втрачати стійкості. Ми маємо пахати. Треба працювати кожен день, всім народом на стійкість всієї держави, — наголосив Володимир Зеленський. Поширити

Він також попередив, що порізно виграти у цій битві просто неможливо.