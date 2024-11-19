Чудо от Трампа. Зеленский озвучил предупреждение для всех украинцев
Категория
Украина
Дата публикации

Чудо от Трампа. Зеленский озвучил предупреждение для всех украинцев

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, всем украинцам нужно усердно работать каждый день, а не ждать чуда от нового главы Белого дома Дональда Трампа.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский предупредил о тяжелых испытаниях, с которыми может столкнуться Украина.
  • Устойчивость украинского народа определит судьбу Европы и всего мира.
  • Президент призвал украинцев объединиться, а не ждать чуда от Трампа.

Россия пока не планирует останавливаться

Важное предупреждение глава государства озвучил, выступая в парламенте.

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что в течение многих месяцев Покровск и Купянск находятся в тяжелых испытаниях, в тяжелой ситуации.

Что важно понимать, не лучше сейчас ситуация и на других направлениях, где страна-агрессорка РФ отважилась на самые масштабные потери в этой войне.

Мы все должны понимать, за что враг платит такую цену — Россия хочет разрушения нашего государства, наших людей. Разрушения нашей стойкости. Украинская устойчивость на этой войне от Купянска до Покровска и дальше в Запорожье может обеспечить фундаментальные предпосылки для справедливого завершения этой войны.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Не стоит ожидать, что Трамп самостоятельно спасет Украину

По мнению Владимира Зеленского, именно от устойчивости украинского народа зависит и судьба Европы.

Глава государства подчеркнул, что никто не хочет жить в диктатуре. По словам, эта битва не только про Покровск, Купянск или любой другой украинский город.

Это сражение ради всей Украине, ради всей Европе, ради порядка во всем мира. И пока весь мир ждет чуда от Трампа, дай Бог, мы с вами должны не ждать, мы должны не терять стойкости. Мы должны пахать. Надо работать каждый день, всем народом на устойчивость всего государства, подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также предупредил, что порознь выиграть в этой битве просто невозможно.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Все шокированы. Россиянин Эпштейн озвучил Трампу предложение касательно Украины
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Это унижение. Команда Трампа может готовить трибунал
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мы готовы. В ЕС дали громкое обещание Украине на фоне возвращения Трампа
Сикорский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?