Чудо от Трампа. Зеленский озвучил предупреждение для всех украинцев

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, всем украинцам нужно усердно работать каждый день, а не ждать чуда от нового главы Белого дома Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Президент Зеленский предупредил о тяжелых испытаниях, с которыми может столкнуться Украина.
- Устойчивость украинского народа определит судьбу Европы и всего мира.
- Президент призвал украинцев объединиться, а не ждать чуда от Трампа.
Россия пока не планирует останавливаться
Важное предупреждение глава государства озвучил, выступая в парламенте.
Владимир Зеленский обратил внимание на то, что в течение многих месяцев Покровск и Купянск находятся в тяжелых испытаниях, в тяжелой ситуации.
Что важно понимать, не лучше сейчас ситуация и на других направлениях, где страна-агрессорка РФ отважилась на самые масштабные потери в этой войне.
Не стоит ожидать, что Трамп самостоятельно спасет Украину
По мнению Владимира Зеленского, именно от устойчивости украинского народа зависит и судьба Европы.
Глава государства подчеркнул, что никто не хочет жить в диктатуре. По словам, эта битва не только про Покровск, Купянск или любой другой украинский город.
Он также предупредил, что порознь выиграть в этой битве просто невозможно.
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