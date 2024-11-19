Чудо от Трампа. Зеленский озвучил предупреждение для всех украинцев

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, всем украинцам нужно усердно работать каждый день, а не ждать чуда от нового главы Белого дома Дональда Трампа.

Россия пока не планирует останавливаться

Важное предупреждение глава государства озвучил, выступая в парламенте.

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что в течение многих месяцев Покровск и Купянск находятся в тяжелых испытаниях, в тяжелой ситуации.

Что важно понимать, не лучше сейчас ситуация и на других направлениях, где страна-агрессорка РФ отважилась на самые масштабные потери в этой войне.

Мы все должны понимать, за что враг платит такую цену — Россия хочет разрушения нашего государства, наших людей. Разрушения нашей стойкости. Украинская устойчивость на этой войне от Купянска до Покровска и дальше в Запорожье может обеспечить фундаментальные предпосылки для справедливого завершения этой войны. Владимир Зеленский Президент Украины

Не стоит ожидать, что Трамп самостоятельно спасет Украину

По мнению Владимира Зеленского, именно от устойчивости украинского народа зависит и судьба Европы.

Глава государства подчеркнул, что никто не хочет жить в диктатуре. По словам, эта битва не только про Покровск, Купянск или любой другой украинский город.

Это сражение ради всей Украине, ради всей Европе, ради порядка во всем мира. И пока весь мир ждет чуда от Трампа, дай Бог, мы с вами должны не ждать, мы должны не терять стойкости. Мы должны пахать. Надо работать каждый день, всем народом на устойчивость всего государства, подчеркнул Владимир Зеленский. Поделиться

Он также предупредил, что порознь выиграть в этой битве просто невозможно.