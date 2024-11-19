Мы готовы. В ЕС дали громкое обещание Украине на фоне возвращения Трампа

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский официально подтвердил, что самые большие страны Евросоюза готовы оказывать Украине финансовую и военную помощь, даже если новый президент США Дональд Трамп заблокирует помощь со стороны Штатов.

Самые мощные члены ЕС не бросят Украину на произвол судьбы

С заявлением по этому поводу глава МИД Польши выступил после переговоров с коллегами из Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании, пишет Wpost.

По словам дипломата, ключевые члены блока пришли к выводу, что Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. В первую очередь речь идет о более сбалансированном распределении бремени в НАТО.

Радослав Сикорский также добавил, что вместе с будущей высокой представительницей ЕС по внешней политике и политике безопасности Каей Каллас рассматривались варианты усиления поддержки Украины.

Радослав Сикорский и Кая Каллас (Фото: facebook.com/@radeksikorski/)

Я с благодарностью отмечаю в этом контексте готовность крупнейших стран ЕС взять на себя груз военной и финансовой поддержки Украины в условиях возможного сокращения участия США. Радослав Сикорский Глава МИД Польши

Члены ЕС не будут оказывать давление на Украину

Шеф польской дипломатии официально подтвердил, что его коллеги также пришли к выводу, что "навязывание Украине мирных решений, противоречащих ее интересам или не имеющих общественного признания, окажет негативное влияние на стабильность страны".

Сценарии разрешения конфликта и прекращения российской агрессии должны быть разработаны в тесном сотрудничестве с украинскими властями, — подчеркнул Радослав Сикорский. Поделиться

Члены Евросоюза публично поддержат сохранение и ужесточение санкций против страны-агрессорки РФ, пока она не выведет войска из Украины и не возместит расходы на восстановление страны.