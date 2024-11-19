Ми готові. В ЄС дали гучну обіцянку Україні на тлі повернення Трампа

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський офіційно підтвердив, що найбільші країни Євросоюзу готові надавати Україні фінансову і військову допомогу, навіть якщо новий президент США Дональд Трамп заблокує допомогу з боку Штатів.

Найпотужніші члени ЄС не кинуть Україну напризволяще

З заявою з цього приводу очільник МЗС Польщі виступив після переговорів з колегами з Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Іспанії, пише Wpost.

За словами дипломата, ключові члени блоку дійшли висновку, що Європа повинна взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку. Насамперед йдеться про більш збалансований розподіл тягаря в НАТО.

Радослав Сікорський також додав, що разом з майбутньою високою представницею ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Каєю Каллас розглядались варіанти посилення підтримки України.

Радослав Сікорський та Кая Каллас (Фото: facebook.com/@radeksikorski/)

Я з вдячністю відзначаю в цьому контексті готовність найбільших країн ЄС взяти на себе тягар військової та фінансової підтримки України в умовах можливого скорочення участі США. Радослав Сікорський Глава МЗС Польщі

Члени ЄС не будуть чинити тиск на Україну

Шеф польської дипломатії офіційно підтвердив, що його колеги також дійшли висновку, що "нав'язування Україні мирних рішень, які суперечать її інтересам або не мають суспільного визнання, негативно вплине на стабільність країни".

Сценарії вирішення конфлікту і припинення російської агресії повинні бути розроблені в тісній співпраці з українською владою, — наголосив Радослав Сікорський. Поширити

Члени Євросоюзу публічно підтримають збереження і посилення санкцій проти країни-агресорки РФ, поки вона не виведе війська з України і не покриє витрати на відновлення країни.