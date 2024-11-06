Євросоюз продовжив навчання українських військових — відомий термін

Посли Європейського Союзу ще на два роки продовжили термін роботи військової навчальної місії ЄС (EUMAM Ukraine). У її межах економічно-політичний блок проводить підготовку й тренування українських військових.

ЄС продовжив навчання українських військових ще на два роки

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За словами журналіста, посли Євросоюзу щойно на два роки продовжили термін навчальної місії для України.

for sure not the biggest news this morning but....🇪🇺 ambassadors just extended by 2 years its 🇺🇦training mission. nearly 70,000 🇺🇦 soldiers has been trained across 24 🇪🇺 member states in the last two years. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 6, 2024

Йозвяк також нагадав, що за попередні два роки її діяльності на території залучених 24 країн пройшли підготовку близько 70 тисяч українських військових.

Британія може направити в Україну військових інструкторів

Наразі обговорюються плани на те, що невеликі групи британських військових інструкторів вирушать на захід України. Там вони допоможуть забезпечити базову підготовку українських новобранців перед тим, як вони відправляться на лінію фронту на сході країни.

Як заявляють джерела видання, таке рішення британців дозволило б розв'язати логістичні проблеми, пов'язані з відправленням українських військових на британські бази для проходження підготовки, а також заощадити кошти.

У рамках багатонаціональної військової операції під кодовою назвою "Інтерфлекс" десятки тисяч українських солдатів пройшли підготовку у Великій Британії. Але за словами міністра оборони Британії Джона Гілі, "найбільшою перешкодою" у підготовці українців є "надання Україною особового складу для навчання".

За словами ще одного джерела видання, відправлення британських військ в Україну замість проведення тренувань на військових базах у Великій Британії була б "дешевшою для і кращою".

Ми могли б провести (навчання — ред.) там швидше, і це було б дуже далеко від лінії фронту, у відокремлених місцях, тому ризик був би набагато нижчим.

Водночас українське військове джерело заявило, що перенесення навчань в Україну стане "потужним військово-політичним сигналом" для інших країн і для самої Росії.

Це також ознаменує початок "де-факто» розгортання військової інфраструктури НАТО на території України і стане "потужним стримуючим фактором". Таке рішення дозволить також британським військовим переймати бойові навички в українських військових. А також даватиме змогу випробовувати новітнє озброєння, яке розробляється для війни. Поширити

Українське джерело повідомило, що вони сподіваються, що британське керівництво надихне Францію наслідувати цей приклад і проводити навчання в Україні після того, як дискусії в Парижі, схоже, зайшли в глухий кут з політичних причин.