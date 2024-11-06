Євросоюз продовжив навчання українських військових — відомий термін

Посли Європейського Союзу ще на два роки продовжили термін роботи військової навчальної місії ЄС (EUMAM Ukraine). У її межах економічно-політичний блок проводить підготовку й тренування українських військових.
Головні тези:
- Євросоюз продовжив навчання українських військових у межах військової навчальної місії ЄС на ще два роки, що покаже позитивний вплив на підготовку українських силовиків.
- Британія розглядає можливість відправки військових інструкторів до України для забезпечення базової підготовки українських військових перед відправленням на лінію фронту, це прискорить процес та зменшить ризики.
- Перенесення навчань в Україну може стати сигналом для інших країн та Росії про розгортання військової інфраструктури НАТО, і сприятиме обміну військовими навичками та випробовуванню новітнього озброєння.
- Британське приклад може надихнути інші країни, зокрема Францію, на проведення навчань в Україні та сприяти обміну досвідом між партнерськими державами.
- Навчання українських військових за підтримки Євросоюзу та британських військових інструкторів може значно підвищити ефективність та бойові якості української армії у контексті сучасних загроз та викликів.
ЄС продовжив навчання українських військових ще на два роки
Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
За словами журналіста, посли Євросоюзу щойно на два роки продовжили термін навчальної місії для України.
for sure not the biggest news this morning but....🇪🇺 ambassadors just extended by 2 years its 🇺🇦training mission. nearly 70,000 🇺🇦 soldiers has been trained across 24 🇪🇺 member states in the last two years.— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 6, 2024
Йозвяк також нагадав, що за попередні два роки її діяльності на території залучених 24 країн пройшли підготовку близько 70 тисяч українських військових.
Британія може направити в Україну військових інструкторів
Наразі обговорюються плани на те, що невеликі групи британських військових інструкторів вирушать на захід України. Там вони допоможуть забезпечити базову підготовку українських новобранців перед тим, як вони відправляться на лінію фронту на сході країни.
Як заявляють джерела видання, таке рішення британців дозволило б розв'язати логістичні проблеми, пов'язані з відправленням українських військових на британські бази для проходження підготовки, а також заощадити кошти.
У рамках багатонаціональної військової операції під кодовою назвою "Інтерфлекс" десятки тисяч українських солдатів пройшли підготовку у Великій Британії. Але за словами міністра оборони Британії Джона Гілі, "найбільшою перешкодою" у підготовці українців є "надання Україною особового складу для навчання".
За словами ще одного джерела видання, відправлення британських військ в Україну замість проведення тренувань на військових базах у Великій Британії була б "дешевшою для і кращою".
Ми могли б провести (навчання — ред.) там швидше, і це було б дуже далеко від лінії фронту, у відокремлених місцях, тому ризик був би набагато нижчим.
Водночас українське військове джерело заявило, що перенесення навчань в Україну стане "потужним військово-політичним сигналом" для інших країн і для самої Росії.
Українське джерело повідомило, що вони сподіваються, що британське керівництво надихне Францію наслідувати цей приклад і проводити навчання в Україні після того, як дискусії в Парижі, схоже, зайшли в глухий кут з політичних причин.
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