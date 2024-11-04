Lightning Strike 24. У Фінляндії стартували масштабні навчання НАТО
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Lightning Strike 24. У Фінляндії стартували масштабні навчання НАТО

Фінляндія
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Джерело:  Yle

У Фінляндії 4 листопада розпочалися найбільші артилерійські військові навчання НАТО під назвою Lightning Strike 24, які є частиною серії навчань країн-членів Альянсу в Європі.

Головні тези:

  • Навчання Lightning Strike 24 у Фінляндії є частиною серії Dynamic Front 25 з участю 3600 військовослужбовців.
  • Метою навчань є демонстрація оборонних можливостей НАТО в Північній Європі та вдосконалення оперативного командування.
  • Загалом у навчаннях Dynamic Front 25 беруть участь понад 5000 військовослужбовців із 28 країн-членів Альянсу.

У Фінляндії стартували масштабні навчання НАТО

Навчання у Фінляндії проходять під керівництвом США та є частиною серії навчань Dynamic Front 25, які проводяться на території п'яти європейських країн — Фінляндії, Естонії, Німеччини, Румунії та Польщі.

У Фінляндії в навчаннях, які триватимуть до 28 листопада у районах Роваярві та Рованіємі у фінській Лапландії, буде залучено близько 3600 військовослужбовців, зокрема близько 1250 військових міжнародних сил, що прибудуть до регіону.

Метою навчань є демонстрація оборонних можливостей Альянсу в регіоні Північної Європи, а також відпрацювання оперативного командування, управління та співпраці з Об'єднаним корпусом швидкого реагування НАТО.

Масштаб навчань показує, що в разі необхідності ми можемо отримати підтримку від союзників дуже швидко, а також (від) командування союзними силами. Це хороший приклад того, що наша власна польова артилерія в поєднанні з можливостями союзників формує міцну оборону у північній частині Фінляндії та НАТО, — наголосив керівник навчань полковник Янне Мякітало у заяві Збройних сил Фінляндії.

Загалом у навчаннях НАТО Dynamic Front 25 візьмуть участь близько п’яти тисяч військовослужбовців із 28 країн.

Українська бойова система DELTA пройшла випробування на REPMUS 24

Навчання проходили поблизу півострова Троя в Португалії з 9 до 27 вересня. Військові відпрацьовували використання дронів для низки задач, зокрема боротьбу з підводними човнами, нейтралізацію морських мін та захист критичної підводної інфраструктури.

Серед цілей навчання REPMUS 24 — інтеграція безпілотних платформ, систем управління та міждоменна взаємодія, а також досягнення оперативної сумісності з системами управління країн-партнерів НАТО.

ВМС України вперше взяли участь у найбільших навчаннях НАТО з використання безпілотних систем у морських операціях.

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