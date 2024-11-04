Lightning Strike 24. В Финляндии стартовали масштабные учения НАТО
Категория
Мир
Дата публикации

Lightning Strike 24. В Финляндии стартовали масштабные учения НАТО

Финляндия
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Источник:  Yle

В Финляндии 4 ноября начались крупнейшие артиллерийские военные учения НАТО под названием Lightning Strike 24, являющиеся частью серии учений стран-членов Альянса в Европе.

Главные тезисы

  • Крупнейшие артиллерийские военные учения НАТО Lightning Strike 24 начались в Финляндии с участием 3600 военнослужащих.
  • Учения являются частью серии Dynamic Front 25 и направлены на демонстрацию оборонных возможностей НАТО в Северной Европе.
  • Более 5000 военнослужащих из 28 стран-членов Альянса примут участие в учениях Dynamic Front 25 в Финляндии.
  • Учения проводятся под руководством США и служат для отработки оперативного командования и управления военными силами.
  • Масштаб учений позволяет продемонстрировать быструю поддержку союзников и эффективное сотрудничество с Объединенным корпусом быстрого реагирования НАТО.

В Финляндии стартовали масштабные учения НАТО

Обучение в Финляндии проходит под руководством США и является частью серии учений Dynamic Front 25, проводимых на территории пяти европейских стран — Финляндии, Эстонии, Германии, Румынии и Польши.

В Финляндии в учениях, которые продлятся до 28 ноября в районах Роваярви и Рованиеми в финской Лапландии, будет привлечено около 3600 военнослужащих, в том числе около 1250 военных международных сил, прибывших в регион.

Целью учений является демонстрация оборонных возможностей Североатлантического союза, а также отработка оперативного командования, управления и сотрудничества с Объединенным корпусом быстрого реагирования НАТО.

Масштаб учений показывает, что при необходимости мы можем получить поддержку от союзников очень быстро, а также (от) командования союзными силами. Это хороший пример того, что наша собственная полевая артиллерия в сочетании с возможностями союзников формирует прочную оборону в северной части Финляндии и НАТО, — подчеркнул руководитель учений полковник Янне Мякитало в заявлении Вооруженных сил Финляндии.

Всего в учениях НАТО Dynamic Front 25 примут участие около пяти тысяч военнослужащих из 28 стран.

Украинская боевая система DELTA прошла испытание на REPMUS 24

Учения проходили вблизи полуострова Троя в Португалии с 9 по 27 сентября. Военные отрабатывали использование дронов для ряда задач, включая борьбу с подлодками, нейтрализацию морских мин и защиту критической подводной инфраструктуры.

Среди целей обучения REPMUS 24 — интеграция беспилотных платформ, систем управления и междоменное взаимодействие, а также достижение оперативной совместимости с системами управления стран-партнеров НАТО.

ВМС Украины впервые приняли участие в крупнейших учениях НАТО по использованию беспилотных систем в морских операциях.

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