Lightning Strike 24. В Финляндии стартовали масштабные учения НАТО

В Финляндии 4 ноября начались крупнейшие артиллерийские военные учения НАТО под названием Lightning Strike 24, являющиеся частью серии учений стран-членов Альянса в Европе.
Главные тезисы
- Крупнейшие артиллерийские военные учения НАТО Lightning Strike 24 начались в Финляндии с участием 3600 военнослужащих.
- Учения являются частью серии Dynamic Front 25 и направлены на демонстрацию оборонных возможностей НАТО в Северной Европе.
- Более 5000 военнослужащих из 28 стран-членов Альянса примут участие в учениях Dynamic Front 25 в Финляндии.
- Учения проводятся под руководством США и служат для отработки оперативного командования и управления военными силами.
- Масштаб учений позволяет продемонстрировать быструю поддержку союзников и эффективное сотрудничество с Объединенным корпусом быстрого реагирования НАТО.
В Финляндии стартовали масштабные учения НАТО
Обучение в Финляндии проходит под руководством США и является частью серии учений Dynamic Front 25, проводимых на территории пяти европейских стран — Финляндии, Эстонии, Германии, Румынии и Польши.
В Финляндии в учениях, которые продлятся до 28 ноября в районах Роваярви и Рованиеми в финской Лапландии, будет привлечено около 3600 военнослужащих, в том числе около 1250 военных международных сил, прибывших в регион.
Целью учений является демонстрация оборонных возможностей Североатлантического союза, а также отработка оперативного командования, управления и сотрудничества с Объединенным корпусом быстрого реагирования НАТО.
Всего в учениях НАТО Dynamic Front 25 примут участие около пяти тысяч военнослужащих из 28 стран.
Украинская боевая система DELTA прошла испытание на REPMUS 24
Учения проходили вблизи полуострова Троя в Португалии с 9 по 27 сентября. Военные отрабатывали использование дронов для ряда задач, включая борьбу с подлодками, нейтрализацию морских мин и защиту критической подводной инфраструктуры.
Среди целей обучения REPMUS 24 — интеграция беспилотных платформ, систем управления и междоменное взаимодействие, а также достижение оперативной совместимости с системами управления стран-партнеров НАТО.
ВМС Украины впервые приняли участие в крупнейших учениях НАТО по использованию беспилотных систем в морских операциях.
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